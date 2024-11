Dans sept mois, l'ASSE verra dix de ses joueurs arriver en fin de contrat. Une opportunité pour les nouveaux dirigeants de repenser l’effectif ? Probablement. En prévision des mercatos de janvier et de juin, le club semble préparer un remaniement stratégique. Passons en revue chaque joueur concerné par cette échéance pour imaginer leur avenir chez les Verts… ou ailleurs.

Les dirigeants de l'ASSE ont bien conscience que l’été 2025 représente un tournant crucial pour installer leur projet avec une vision claire de l’effectif. Ce sera le premier mercato de l’ère Kilmer après une saison d’observation. Ils pourront se séparer de certains salaires jugés élevés par rapport aux performances. Voici un panorama des joueurs concernés par ces fins de contrat et les perspectives d'avenir.

Louis Mouton : un hiver décisif

Formé à l’ASSE, Louis Mouton à ronger son frein et commence à s’imposer chez les professionnels. Après un prêt encourageant au FC Pau, il est revenu plus confiant et prêt à saisir des opportunités. Ce qu'il fait ces dernières semaines. À 22 ans, il correspond au profil recherché par les dirigeants stéphanois, mais reste-t-il assez solide pour évoluer en Ligue 1 ? Deux options s’offrent à lui : soit il prolonge, soit il quitte le club dès janvier, en quête de temps de jeu régulier.

Wadji : d'attaquant clé à indésirable ?

Ibrahima Wadji, arrivé en 2022, a marqué 12 buts lors de sa première saison, contribuant au maintien de l’équipe en Ligue 2. Sa seconde saison, marquée par des blessures, a été difficile. S’il a ponctué cette période par un but crucial pour la montée en Ligue 1, ses soucis physiques cette saison remettent en cause sa prolongation. Peu de chances de le voir rester au-delà de juin.

Yvann Maçon : une prolongation nécessaire

Latéral annoncé prometteur, Yvann Maçon revient d'une blessure au ménisques. À 26 ans, il doit s'imposer dans une Ligue 1 qu'il retrouve. Alors que l'Equipe annonçait une prolongation ficelée jusqu'en 2027, il n'en n'est rien. En raison de récentes blessures, les dirigeants préfère attendre de voir comment il récupère avant de lui proposer un nouveau contrat. Une prolongation de deux ou trois ans reste dans les tuyaux. A confirmer.

Mathieu Cafaro : avenir incertain à l'ASSE

Capable d'exploits individuels, Mathieu Cafaro reste irrégulier, ce qui lui a coûté sa place de titulaire. Il pourrait être invité à quitter le club en janvier pour éviter un départ libre en juin. Toutefois, peu probable. Une prolongation n’est pas exclue pour en faire un joueur de complément, mais rien n’indique que Cafaro accepterait ce rôle. Son avenir s'écrit clairement en pointillé du côté du Forez.

Léo Pétrot : le guerrier au parcours atypique

Léo Pétrot a enchaîné 64 apparitions en Ligue 2 et s’est montré déterminant, notamment lors des barrages contre Metz. En L1, il a pris le relai de Pierre Cornud et continue de se battre match après match. Si ses qualités défensives semblent limitées pour la Ligue 1, il apparait un des garants de la culture stéphanoise. Sera-t-il prolongé ? Rien n'est moins sûre pour l'heure. Si une prolongation est envisagée, elle serait probablement d’une seule année, tant pour son utilité sur le terrain que pour son influence positive dans le vestiaire.

Antoine Gauthier : un potentiel en attente

À seulement 20 ans, Antoine Gauthier a eu peu de temps de jeu chez les pros. Petit, mobile et techniquement doué, il pourrait être prêté pour gagner de l'expérience. Cette saison est cruciale pour décider de son avenir au club.

Dennis Appiah : un complément pour l'ASSE ?

Appiah, arrivé en 2023, a apporté son expérience, mais à 32 ans, son avenir à l’ASSE reste également incertain. Une prolongation d’une année pourrait lui être proposée, mais probablement comme joueur de complément avec un salaire revu à la baisse.

Thomas Monconduit : vers la sortie

Recruté pour stabiliser le milieu, Monconduit n’a répondu aux attentes que par période. Ses performances irrégulières et des blessures récurrentes devraient pousser le club à ne pas prolonger son contrat. Un départ dès janvier est envisageable mais complexe vu la situation physique du joueur.

Boubacar Fall : espoir fragile

Gardien peu utilisé chez les pros, Fall, 23 ans, doit prouver qu'il peut être une option fiable. Sa fragilité physique reste un obstacle. Une saison sans blessure serait un premier pas pour envisager une prolongation. Peu probable en l'état.

Yunis Abdellhamid : un pari raté à l'ASSE ?

Arrivé cet été, Abdellhamid peine à convaincre malgré son expérience. À 37 ans, ses difficultés sur le terrain contrastent avec son rôle dans le vestiaire. Son avenir dépendra de ses performances dans les semaines à venir, mais une prolongation paraît évidemment peu probable.

Ces choix stratégiques dans la gestion des fins de contrat pourraient bien permettre aux dirigeants d’ASSE de poser les bases d’un effectif mieux adapté aux objectifs du club.