L'ASSE devra se sauver au cours des trois matchs restants cette saison. Si les Verts se sont inclinés à Strasbourg, ils peuvent au moins se satisfaire de ne pas avoir écopé du moindre carton en Alsace. Une donnée importante alors que la course au maintien se joue jusqu’au bout.

Malgré la défaite sur la pelouse du Racing Club de Strasbourg, l’ASSE pourra compter sur l’ensemble de son effectif lors du prochain déplacement à Reims. Une bonne nouvelle alors que la fin de saison s’annonce sous haute tension dans la lutte pour le maintien en Ligue 1. Mais attention, plusieurs joueurs restent sous la menace d’une suspension. Trois Stéphanois devront éviter le carton jaune face à Monaco, sous peine de manquer la dernière journée contre le Toulouse FC !

Bernauer, Moueffek et Cardona sous pression

Le défenseur Maxime Bernauer, le milieu de terrain Aïmen Moueffek ainsi que l’attaquant Irvin Cardona sont les trois joueurs concernés par ce sursis. Un avertissement de plus contre Monaco et ils seraient automatiquement suspendus pour le match décisif face à Toulouse, prévu lors de l’ultime journée de championnat de France.

Du côté de Benjamin Bouchouari, également sous la menace d’une suspension, la question ne devrait pas se poser : comme l’a confirmé à plusieurs reprises Eirik Horneland, le jeune milieu marocain est vraisemblablement forfait pour les trois derniers matches de la saison en raison de douleurs au dos.

Stassin (ASSE) libéré de toute menace

Bonne nouvelle en revanche pour Lucas Stassin. L’attaquant belge, lui aussi menacé avant le match contre Strasbourg, n’est désormais plus sous la menace d’une suspension. De quoi aborder la fin de saison avec un peu plus de sérénité pour le meilleur buteur de l’ASSE. Dans ce sprint final, la gestion des cartons pourrait peser lourd sur les choix du coach Eirik Horneland, alors que chaque match, chaque point, chaque présence dans le onze de départ compte plus que jamais.