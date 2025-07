La préparation estivale est lancée pour l’ASSE. Entre un succès convaincant face à Carouge à l'issue du stage au Chambon, le départ de Sissoko et l’arrivée prometteuse de Chico Lamba, les Verts entament juillet avec ambition. Voici l'inside proposé par le club de cette seconde semaine de préparation.

Samedi dernier, l’ASSE retrouvait le terrain pour son premier match amical de l’été, face à l’Étoile Carouge FC (D2 suisse). Sous le soleil d'Andrézieux, les hommes d’Eirik Horneland se sont imposés 3-1 (voir les buts ici). Un succès encourageant, acquis grâce à des réalisations de Ben Old, Lamine Fomba et Zuriko Davitashvili, qui ont chacun profité de cette première sortie pour marquer des points.

Au-delà du score, c’est surtout l’intensité mise par les Stéphanois qui a marqué les observateurs. Le collectif, encore en rodage, a montré des signes prometteurs dans l’animation offensive, malgré une équipe largement remaniée et un effectif encore en construction.

Djylian Nguessan : "Ça va, ça se passe très bien. On a un bon collectif. On s'entend bien tous et même ceux qui viennent d'arriver. On est content. Il y a des jeunes de ma génération et ça fait plaisir de les amener avec moi mais il faut rester concentré et continuer à travailler. On se lève vers 8h15, on a déjeuné à 8h30 après, on se prépare pour l'entraînement qui commence à 9h30. Aujourd'hui, on était sur une séance d'endurance et un grand jeu. Une séance avec beaucoup d'activité et de mouvements. Ensuite, on mange et on est libre cette après-midi. Ça fait plaisir de côtoyer des personnes plus âgées qui ont plus d'expérience et je demande des conseils pour m'améliorer au quotidien. Je me sens bien !"

Florian Tardieu : "Il fait chaud mais on est toujours bien reçu. Ça fait des années que je viens là (il venait aussi lorsqu'il portait le maillot de l'ESTAC). Je suis bien. On peut profiter de la piscine quand on a fini l'entraînement. Il faut bien bosser et après, on se repose tranquille, c'est bien ! Intégrer les jeunes, mais aussi les nouveaux qui vont arriver. C'est un stage de groupe pour la cohésion, c'est pour que l'on soit tous ensemble. Ça fait toujours du bien de passer une semaine ensemble. On a tout pour être bien, on mange bien, les gens de l'hôtel sont cool. Il y a tout pour être bien. On a des 2008 dans le groupe maintenant, ils n'étaient pas nés que j'avais déjà le scooter moi (rires)".

Mercato : départ de Sissoko, arrivée de Lamba

Le visage de l’effectif continue d’évoluer. Cette semaine, l’ASSE a officialisé le transfert d’Ibrahim Sissoko au VfL Bochum (D2 Allemande). Recruté il y a deux ans en provenance de Sochaux, le buteur aura inscrit 16 buts sous le maillot vert en 53 apparitions. Une page se tourne.

Mais la principale actualité se situe du côté des arrivées, avec la signature très attendue de Chico Lamba. Le jeune défenseur central portugais, récemment brillant à l’Euro U21, rejoint les Verts après une progression remarquée avec Arouca. International espoir, droitier, solide dans les duels et précis à la relance, il incarne parfaitement le profil recherché par Kilmer Sport Ventures pour sécuriser l’axe de la défense.

Chico Lamba : "Je me sens bien, je suis content, il ne manque plus que me mettre au travail. Je n'ai pas eu l'opportunité de rencontrer l'équipe, mais j'ai déjà vu quelques matchs et je sais déjà quel genre de joueurs, ils sont."

Une préparation de l'ASSE bien lancée

Entre cette première victoire et les ajustements du mercato, l’ASSE semble sur la bonne voie. Le stage au Chambon-sur-Lignon a permis de poser les bases physiques, et le groupe poursuivra sa montée en puissance dans les prochaines semaines avec plusieurs tests de haut niveau au programme : Troyes, Servette, Paris FC, puis Cagliari.

L’objectif est clair : arriver prêt pour le début du championnat début août, avec un effectif affûté, équilibré et ambitieux. Si les premiers signaux sont à confirmer, ils sont résolument positifs. Saint-Étienne n’a pas le temps de tergiverser. La Ligue 1 est de nouveau en ligne de mire.