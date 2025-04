UNE COLÈRE RÉSIGNÉE - ASSE

"Si l'amour vit d'espoir, il périt avec lui C'est un feu qui s'éteint, faute de nourriture." Pierre Corneille

"S'éteint de lui-même ce qui n'a en lui aucune étincelle." Stanislaw Jerzy Lec

The Final Countdown de Micheline (de la compta) : Mise à jour à 07.04.25 – MAINTIEN -7 POINTS : « Bon ben les Gamins, je n’ai plus grand-chose à vous dire. N’étant pas un lapin de six semaines, j’ai déjà préparé mon Livre de Comptes LIGUE2 pour dans pas longtemps, ça m’évitera un nouvel infarctus comme ce triste soir du 29 mai 2022. A l’époque, je n’y croyais pas, à la descente. Là j’y crois. Dur comme fer. Mais si vous voulez me faire mentir, ne vous gênez surtout pas.

Salut les Groupies

Votre cowboy @JossRandall42 est de retour pour sa 307ème chronique, après ce RCL-ASSE (1-0), dont le moins qu’on puisse dire est qu’il ne restera pas dans les annales, même s’il fait mal au joufflu.

Alors comme il reste, paraît-il, un infime espoir de barrage (c’est en tout cas ce que nous disent les spécialistes de la calculette et des calendriers), nous reporterons à plus tard les bilans divers, et l’expression des raisons de la colère (j’adore John Steinbeck. Tiens, encore une que mon Hool’s n’aura pas ! 😊).

Ne vous inquiétez pas, la colère est déjà bien là. Mais elle se mâtine d’une forme de résignation, j’avoue. Et comme il parait qu’il y a eu un match dimanche au Stade Bollaert, et bien parlons-en 5 minutes. Ça nous passera toujours le temps.

CHAPITRE 1 : TECHNIQUE, TACTIQUE, MENTAL... LE COMPTE N’Y EST PAS IL FAUT LE DIRE ! (petite dédicace à un pote qui se reconnaîtra).

Finalement, j’ai l’impression que nous avons vu tellement de fois ce match cette saison, que je n’étais même pas surpris du résultat, ni du ressenti final. C’est là sans doute que prend ancrage ma résignation du moment.

Sur le plan du « projet de jeu » et de la tactique, rien de nouveau sous le soleil. Notre ami EIRIK_LE_VIKING, avec une humilité qui ferait passer celle d’un mendiant lépreux pour de l’arrogance, ne change pas de cap, ni d’organisation, ni de compo. Alors sans doute fait-il avec ce qu’il a, c’est-à-dire un effectif d’une faiblesse abyssale, mais sans encore crier à l’entêtement morbide, il faut bien reconnaître que ça interroge.

Car une nouvelle fois, on a vu notre ASSE « exister » pendant 45 minutes, disons surtout pendant les 15 premières minutes et jusqu’au péno raté, et complètement disparaître ensuite. Evidemment, ça pose la question du potentiel athlétique de cette équipe pour produire le jeu attendu par son coach pendant 90 minutes.

Et une nouvelle fois, on a vu une équipe qui, sans toutefois galoper à perdre sa laine, a su pendant une mi-temps récupérer des ballons, les exploiter, faire quelques combinaisons qui ont abouti à des situations. Et dès la mi-temps, rideau ! Descendez, on vous demande. Et le deuxième acte a ressemblé à tant de deuxièmes mi-temps de l’ASSE. Le père Will STILL, plus roux que le mois de novembre dans la forêt de Rambouillet avait bien compris le truc et on a eu droit à une domination non-stop (ou nonnes-stop, comme disent les bonnes sœurs qui partent en vacances sans bagnole) des Lensois, qui pourtant ne m’ont pas laissé l’impression d’une équipe dingue. Mais aujourd’hui, ça suffit pour battre l’ASSE.

Et puisqu’on parle ici de tactique, on a tous vu dimanche qu’on a pris l’eau, des vagues même en deuxième mi-temps sur les côtés. Et force est de constater qu’HORNELAND_DOWN_UNDER n’a su, à aucun moment, trouver de réponse adéquate (comme Sheila) à ce problème posé par son homologue avec ses pistons.

Sur le plan technique ensuite, c’était un match affreux. Des deux côtés, d’ailleurs. Festival d’erreurs, de contrôles et de passes ratées, même les passes simples. Une très belle pub pour la Ligue 1 qui ne fait que confirmer la tendance du moment, à savoir que si un broadcaster en donne 200M€ au lieu des 500M€ actuels, il ne faudra pas chouiner.

Mais pour ce qui est de l’ASSE, il doit y a voir un aspect psychologique derrière, car même les joueurs les plus techniques de l’effectif ont dimanche raté des gestes que moi-même j’aurais probablement réussi.

Et quand tu ambitionnes de jouer AVEC le ballon, si j’ai bien tout compris de la stratégie du Viking (arrêtez-moi si je me trompe, comme disait ce célibataire malgré tout cocu), c’est tout simplement mission impossible quand tu rends le ballon à l’adversaire systématiquement au bout de 3 passes quand tu as la chance de l’avoir récupéré.

Enfin sur le plan mental, le compte n’y est pas non plus. L’impression amère d’un groupe dont les actes ne correspondent pas au discours. L’impression amère qu’eux-mêmes, les joueurs, ont déjà un peu lâché le flambeau. Certes, on a évoqué juste avant la dimension physique qui rend le projet HORNELAND_ROVER un rien suicidaire, mais j’ai peur que le mal soit plus profond aujourd’hui. J’en veux pour preuve certains langages corporels inadaptés à l’urgence de la situation (suivez mon regard jusqu’en Géorgie…). Et j’en veux pour preuve l’intensité et l’application que peuvent mettre nos concurrents directs qui eux jouent en donnant l’impression de ne rien lâcher. Le HAC bien sûr, mais aussi REIMS que j’ai vu ne pas abdiquer jusqu’à la dernière minute contre Strasbourg, avec des tentatives, des courses, etc. Bref, ce qu’on attend d’une équipe qui joue son destin en L1. Et même si au final, ils ne l’ont pas emporté contre le RCSA, j’aimerais au moins pour ma santé mentale, sentir a minima cette énergie chez nos Verts.

Et je ne la sens pas.

CHAPITRE 2 : QUAND LA DÉFENSE DE L'ASSE S'EN SORT, L'ATTAQUE S'ENDORT

Puisqu’il convient ici de parler du jeu et des joueurs, après ce #RCLASSE, il y a un constat qui claque dans l’immensité comme un départ d’avalanche dans les Grandes Jaurasses, c’est que quand un secteur du jeu va un peu mieux, un autre flanche !!

Quand la défense s'en sort, l'attaque s'endort.

Donc je vous le demande, avec cette âpreté qu’une forte déception vous met dans la voix : comment imaginer une seule seconde pouvoir s’en sortir si l’équipe n’est pas capable d’une prestation cohérente dans toutes les lignes et pendant 90 minutes, et plusieurs matchs de suite.

Une fois encore, les trois du milieu ont tiré leur épingle du jeu. Mais seulement une mi-temps. Et encore jusqu’à la sortie de GÉRARD_DE_TARDIEU, peu et mal remplacé par MOUEFFEK_LA_POLICE, n’en déplaise aux fans de l’idole des jeunes.

Et une fois n’étant pas costume (ça tombe mal, pour du théâtre comique...) je n’ai pas envie cette fois de tomber sur le dos de notre faible défense comme la Vérole sur la Bas-Clergé.

J’ai envie de m’arrêter sur la ligne offensive, défaillante, alors qu’on disait il y a peu qu’elle pouvait « à peu près » avoir la gueule d’une attaque permettant de se maintenir en L1.

Et bien même pas. Car pour revenir de Bollaert avec des points, il fallait absolument convertir les quelques occasions de la première mi-temps. Et je ne parle pas que du péno.

Parlons d’abord de l’ami ZURIKO_DAVID_EST_CHEVELU. Bon vous avez compris que le garçon m’agace au plus haut point, ce n’est pas un scoop. Mais avec un louable effort d’objectivité, que penser de ses qualités de contrôle, lui dont on vante tant la qualité « technique », le joueur « frisson », le joueur « étincelle ». Moi il ne me fait pas frissonner tant que ça, le garçon. Ses grigris, tout le monde les connaît désormais en L1, il n’en passe plus hein. Quant à l’attitude générale, l’impact qu’il met dans les contacts, les efforts « incroyables » qu’il déploie dans les replis… Et bien là non plus le compte n’y est pas du tout.

Je serais moins dur avec Chouchou CARDONA_QUE_L'AMOUUUUR, car au moins, il n’est pas défaillant dans l’état d’esprit. Bien sûr il y a le péno, qu’il a semble-t-il absolument VOULU tirer. Il a l’air malin aujourd’hui, à avoir voulu mettre sa PATTE_CARDONARA sur le match. Mais surtout, l’expérience montre que la L1 ce n’est pas la L2, que les belles histoires ne se répètent pas toujours, mais surtout, qu’à force de se mettre en situation d’avoir besoin d’un Magicien en janvier, on finit par être déçu. Les tours de magie ne marchent pas toujours, et il arrive un moment où tu vois comment le mec a mis le lapin dans le chapeau, quoi.

Le seul que j’épargnerai dimanche, c’est STASSIN_LA_DEMI_LUNE. Non pas qu’il ait réussi son match, ce n’est pas le cas. Mais au moins lui en a réussi quelques-uns depuis le début de la saison, et tous ses petits camarades ne peuvent pas en dire autant.

CONCLUSION : LA DERNIÈRE LUEUR D’UNE BOUGIE MOURANTE

Alors il parait qu’il faut encore y croire, et que tout n’est pas perdu. Mais là pour vous en parler, je dois baisser le thon, comme les poissonniers en période de soldes. Les calculettes sont de sortie et chauffent à plein régime. Il y a une semaine, c’était le HAC qui allait nous sauver. Maintenant, c'est REIMS, les gars !!! Et pour ça, si j’ai bien tout compris, il « suffit », d’ici l’avant-dernière journée du championnat, date à laquelle nos Verts iront défier les Rémois de Jean-Bière à Delaune, de leur reprendre un point. Puis de les battre en J33. Et l’affaire sera dans le sac…

J’avoue une fascination confinant à l’admiration aux optimistes passionnés que rien n’abat. Eux qui vivent comme s’ils devaient vivre toujours, et qui ne souscrivent des assurances-vie que parce qu’elles ne s’appellent pas des assurances-mort.

Pour ma part, je dois être en train de faire une crise d’âme comme d’autres des crises d’asthme, mais tout ce que je vois, c’est que mon ASSE est aussi à l’aise dans cette Ligue 1 qu’un poisson rouge dans un litre de Porto.

Et que ce Groupe – au sens large - semble happé par l’échec. Remarquez, il y a beaucoup d’happés et peu d’élus 😊

Et que, comme d’autres sont condamnés à perpète par Contumace, notre ASSE semble désormais avoir la gueule du coupable condamné à mort par accoutumance.