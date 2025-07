Reléguée en Ligue 2 en mai dernier, l’AS Saint-Étienne ne veut pas s’éterniser à l’étage inférieur. Soutenu par un propriétaire décidé à investir, le club forézien muscle sa structure financière, réorganise son recrutement et s’appuie sur une base populaire solide. Objectif pour Kilmer : un retour immédiat parmi l’élite.

Depuis le rachat du club en juin 2024 par le milliardaire canadien Larry Tanenbaum, l’ASSE a franchi un cap sur le plan économique. La holding Kilmer Green Acquisition Company a procédé à deux augmentations de capital majeures en 2025. Le capital social est ainsi passé de 2,3 M€ à près de 70 M€, soit une multiplication par trente en quelques mois comme le rappelle le journal L'Equipe du jour.

Kilmer multiplie le capital social par 30 !

Ces 67,5 M€ injectés offrent à Saint-Étienne une marge de manœuvre sans précédent pour sécuriser ses finances. De quoi également renforcer son effectif et préparer un mercato ambitieux. Cette stabilité contraste avec la décennie écoulée, marquée par des ressources limitées et des choix contraints.

Certains observateurs regrettent que ces fonds n’aient pas été mobilisés plus tôt, dès la prise de contrôle ou lors du mercato hivernal précédent. Un apport anticipé aurait peut-être permis d’éviter une deuxième relégation en quatre ans – une situation inédite dans l’histoire du club. Mais aujourd’hui, le projet est clair : l’ASSE veut remonter immédiatement et durablement en Ligue 1.

Un public fidèle et des abonnements en hausse

Malgré la descente, la passion des supporters ne faiblit pas. La campagne d’abonnements lancée le 18 juin sous le slogan « Je serai là » a connu un démarrage fulgurant. 2 700 cartes vendues dès le premier jour. Les deux kops sont déjà complets, grâce aux réabonnements automatiques. La billetterie – renforcée par cinq recrutements temporaires – espère atteindre 17 000 abonnés.

Le record de la saison précédente (20 307 abonnés) reste un objectif affiché. L’atteindre en Ligue 2 constituerait un fait historique. Cela prouverait, une fois encore, l’exceptionnelle ferveur populaire qui entoure l’ASSE, même en période difficile.

Des revenus commerciaux repris en main

Autre changement stratégique : le club a racheté à l’agence Sportfive ses droits commerciaux « B to B » pour environ 10 M€. Cette décision permet à l’ASSE de gérer directement ses partenariats et son marketing, sans intermédiaire. L’impact potentiel est considérable : l’an dernier déjà, les recettes billetterie et marketing ont doublé, passant de 14 à 30 M€.

Avec ce nouveau contrôle, le club peut espérer amortir cet investissement en deux ans, même en Ligue 2, et poser des bases solides pour la suite.

Une cellule de recrutement totalement repensée par Kilmer

Longtemps critiquée pour ses manques, la cellule de recrutement a été profondément restructurée. Depuis le 1er juillet, elle est dirigée par Alexandre Lousberg, ex-Standard de Liège, et s’appuie désormais sur un réseau international. Guillaume Leleu (France – ex-Brentford), Freddy Ferreira (Portugal – ex-Vitória Guimarães), Pedro Ferreirinha (Portugal – ex-Estoril) et Uli Schier (Allemagne – actif également en Autriche, Balkans et Scandinavie) ont rejoint la cellule.

Peuple-Vert.fr avait révélé en exclusivité ces noms, qui marquent une vraie rupture par rapport aux années précédentes. L’objectif est clair : élargir le champ de prospection, éviter les recrutements opportunistes et cibler des joueurs capables de répondre immédiatement aux exigences sportives.

Une saison décisive

Avec des finances assainies, une organisation plus professionnelle et un public mobilisé, l’AS Saint-Étienne se donne les moyens de viser la montée dès cette saison. Le défi est immense, mais les bases sont enfin posées pour bâtir un projet à la fois ambitieux et durable.