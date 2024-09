L’heure de la trêve internationale a sonné. Du jeudi 5 au mercredi 11 septembre, les joueurs de football professionnels peuvent être convoqués par leur sélection nationale. Matchs de préparations, tournois internationaux, stage … Les joueurs ne chôment pas durant cette période. D’ailleurs, deux jeunes de l’ASSE ont été appelés par la France U18.

Deux joueurs de l’ASSE au tournoi de Limoges

Après Amougou et Aiki avec les U20 de l’Équipe de France, Fodé Camara et Luan Gadegbeku ont finalement été à leurs tours appelés avec les U18. Trois rencontres au programme à l’occasion du 17ᵉ Tournoi international de Limoges (Lafarge Foot Avenir). Ainsi, les Français auront rendez-vous en Haute-Vienne avec la Suisse, le Portugal et l’Angleterre.

Ce mercredi, les joueurs de Landry Chauvin entamaient parfaitement le tournoi. Vainqueurs de la Suisse (2-2, 4 TAB 2), les Bleuets sont en effet parvenus à reprendre le dessus en toute fin de rencontre. Si Fodé Camara et Luan Gadegbeku ne disputent que 15 minutes pour cette première rencontre, les Stéphanois sont pourtant bien titulaires deux jours plus tard face au Portugal. Menés dans un premier temps, les U18 accrochent le nul (2-2) avant d’être stoppés par la pluie avant le coup de sifflet final.

Classement du #LFA2024 (après la 2eme journée) 1/ France 3 pts

2/ Portugal 2 pts

3/ Suisse 2 pts

4/ Angleterre 2 pts

Rendez vous demain a partir de 14H a @VilleLimoges87

Pour la dernière journée du Tournoi

… face à l’Angleterre

La France U18 de Camara et Gadegbeku affrontait l’Angleterre ce dimanche (18h00). Les bleuets avaient pour objectif de conserver leur place de leader.

Les deux stéphanois étaient remplaçants pour cette rencontre. Seul Gadegbeku est entré en jeu dans ce match. Les Bleuets ont réalisé un match nul 1-1 mais se sont inclinés dans la séance de tir au but dans ce tournoi de Limoges. Ils seront de retour cette semaine dans le Forez. Félicitations à eux d’avoir dignement représenté l’ASSE en sélection.