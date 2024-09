L’ASSE a coulé à pic à Brest (4-0). Dépassés de toutes parts, les Verts sont derniers de Ligue 1. La trêve internationale doit absolument servir de rédemption. Retour sur la semaine de l’ASSE.

Lundi 2 Septembre

Deux jeunes de l’ASSE partent en prêt

Les Verts ont renforcé leur effectif avec neuf nouvelles recrues, tout en prolongeant les contrats d’Aïmen Moueffek et de Mickaël Nadé. Le club est resté actif jusqu’au dernier moment du mercato, officialisant les arrivées de Pierre Ekwah et Lucas Stassin vendredi soir.

Côté départs, l’ASSE a vu plusieurs joueurs quitter le club cet été. Maxence Rivera a rejoint l’USL Dunkerque après la fin de son contrat, tandis que Dylan Chambost a signé avec le Columbus Crew, champion de la MLS, en début de mercato. Les prêts d’Irvin Cardona et Nathanël Mbuku se sont achevés en juin, et Darling Bladi a été prêté à Bourg-en-Bresse. Mahmoud Bentayg est parti en prêt avec option d’achat à Zamalek. Enfin, aujourd’hui, le club a officialisé le prêt de Beres Owusu à Quevilly Rouen Métropole, en National, où Mickaël Nadé avait déjà été prêté avec réussite en 2020/21.

@QRM a le plaisir de vous annoncer l’arrivée de Beres Owusu, défenseur central de 20 ans, qui s’est engagé avec les Léopards sous la forme d’un prêt pour la saison 2024/2025. Lancé à l’AAS Sarcelles avant d’arriver à l’ASSE U19 puis réserve N3, il est désormais Rouge & Jaune 🐆 pic.twitter.com/gUZCdsd6Zn — QRM 🐆 (@QRM) September 2, 2024

De son côté Karim Cissé est officiellement prêté à Annecy. Le jeune guinéen retrouvera la Ligue 2, où il a été lancé en pro la saison passée. En effet, Laurent Batlles l’avait utilisé lors du début de la saison passée

Mercredi 4 Septembre

Retournement de situation pour Léo Pétrot

Blessé en fin de saison dernière, Léo Pétrot n’a toujours pas disputé la moindre minute cette saison. Particulièrement utilisé la saison dernière (2.655 minutes disputées en Ligue 2), le défenseur de 27 pourrait être trop juste pour assurer une saison complète dans l’élite.

Le journaliste Sacha Tavolieri indiquait dans ce sens l’intérêt de plusieurs clubs pour acquérir le natif de Firminy. Ce lundi, Léo Pétrot serait proche de rejoindre Sint-Truiden. Un accord aurait même été trouvé entre Saint-Etienne et le club de Jupiler Pro League, pour un transfert libre assorti d’un pourcentage à la revente. Cependant, Jérémy Marillier pour France Bleu nie dans la foulée un accord entre les différents partis.

Si le mercato belge ferme ses portes le 6 septembre prochain, une écurie Turque se seraient également positionnée sur Léo Pétrot. Selon le journaliste truc Eran Süzgun, Konyaspor aurait fait une offre pour acquérir le défenseur. Le journaliste Belge Sacha Tavolieri, qui a rélévé la piste, fait pourtant état d’une situation complexe autour de ce dossier mardi soir. « Situation très étrange à Saint-Étienne… Lorsqu’un partenaire commercial du groupe Kilmer a accepté une offre du #STVV, la direction de Sainté a décidé qu’elle voulait désormais que Léo Pétrot reste au sein du club ». Avance ce dernier sur son compte X.

🟢🇫🇷 Léo Pétrot reste à Sainté! Malgré les approches insistantes du #STVV, le défenseur central français a décidé qu’il ne voulait pas (plus?) bouger. Pétrot jouit d’une belle situation à l’#ASSE et souhaite surtout se battre pour retrouver sa place dans le XI. Dossier clos!… pic.twitter.com/0DGJE1mDD6 — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) September 4, 2024

La situation paraissait complexe et floue en interne. Mais ce mercredi Sacha Tavolieri annonce la clôture de ce dossier. Léo Pétrot aurait finalement décidé de se battre pour obtenir sa place dans la rotation. En effet, si Pierre Cornud est devant dans la hiérarchie, Olivier Dall’Oglio ne dispose pas réellement de doublure au poste de latéral gauche.

Jeudi 5 Septembre

Un ancien de l’ASSE nominé au Ballon d’Or

Natif de Bondy en l’Île-de-France, William Saliba effectue sa formation sur les pelouses du Centre sportif Robert Herbin. Le défenseur débarque à Saint-Étienne en 2016 en provenance du FC Montfermeil, avant d’obtenir son premier contrat professionnel en mai 2018 après avoir confirmé à tous les échelons. À seulement 17 ans, le défenseur français dispute son premier match professionnel face à Toulouse à l’occasion de la 7e journée de Ligue 1.

Serein et solide dans ses duels, William Saliba affiche rapidement un niveau rarement égalé à son âge. C’est donc dans cette logique, qu’après 36 rencontres disputées toutes compétitions confondues, les grandes écuries européennes s’intéressent au Stéphanois. Saint-Étienne officialise dans ce sens en juillet 2019 la signature de William Saliba à Arsenal contre la somme de 30M€. Un record à l’époque, bien que le club du Forez conserve son joueur une saison par le biais d’un prêt.

Si les débuts à Londres sont difficiles sous les ordres d’Unai Emri puis de Mikel Arteta, William Saliba connaît deux prêts consécutifs du côté de Nice, puis de Marseille. Depuis, le défenseur formé à l’ASSE s’est imposé comme une figure majeure du XI de Mikel Arteta. Aujourd’hui âgé de 23 ans, Saliba est considéré comme l’un des tout meilleurs défenseurs du monde.

La liste des joueurs nominés au Graal des footballeurs a été dévoilée ce mercredi. Pour rappel, cette distinction récompense dorénavant le meilleur joueur de la saison sportive. Ainsi, William Saliba est nommé par France Football. Premier Français de la liste, avant d’être rejoint par Kylian Mbappé, le joueur formé à l’ASSE aux côtés des plus grands joueurs actuels. Erling Haaland, Rodri ou encore Jude Bellingham … William Saliba n’a pas à rougir face aux grands noms du football mondial.

Vendredi 6 Septembre

L’ASSE pousse pour prolonger Amougou

Comme chaque semaine, votre rendez-vous hebdomadaire, le Sainté Night Club, était en live ce lundi soir. Notre invité, Bernard Lions (L’Equipe) a livré son analyse sur le début de saison de l’ASSE. Il s’est exprimé sur la situation de Mathis Amougou. Une des rares satisfactions stéphanoises, particulièrement sollicité cet été.

Bernard Lions : « Mathis Amougou, ça fait deux ans que je le suis, et c’est un joueur que j’adore. Il me fait penser, dans sa qualité de passe, à Yann M’Vila quand il avait 20 ans. Il a cette capacité à jouer vers l’avant, à se projeter. Alors, il a du déchet, il fait des erreurs, etc. Mais c’est normal, c’est un gamin. Mais oui, il a une vraie qualité. Une vraie qualité de pied, une vraie qualité de passe, une qualité à se projeter vers l’avant. Il est assez mature aussi dans son jeu. Et oui, ça faisait longtemps qu’on n’avait pas vu au milieu de terrain ce niveau à Saint-Etienne.

Je le trouve même supérieur à Gourna au même âge. Il est plus puissant. Après si tu pars avec Amougou et Moueffek au meilleur de leurs formes. C’est un faible VT1, 100 % Made in Sainté qui est très intéressant. Encore une fois, il ne faut pas tout jeter et tout brûler. Ni trop s’enflammer après trois matchs. Il faut attendre. Mais c’est exact qu’Amougou, que ce soit avec les équipes de France et avec Sainté depuis le début de saison, il montre de belles choses.

Amougou, priorité de Xabi Alonso

Bernard Lions : « Je sais que Xavi Alonso avait fait de Mathis Amougou l’une de ses trois priorités pour le recrutement estival de Leverkusen. Xavi Alonso était un très grand joueur. C’est un grand entraîneur aujourd’hui. C’est quand même le champion d’Allemagne. Ce qu’a fait Leverkusen l’année dernière, c’est absolument incroyable. Ils étaient prêts à investir 14 millions d’euros. C’est un fait. Mais l’ASSE n’a jamais ouvert la porte. Jamais. Ils ont changé leur regard sur Amougou. Les dirigeants de l’ASSE étaient partis dans l’idée de le prolonger et de le prêter.

Olivier Dall’Oglio voulait absolument le garder et l’intégrer. Pour la petite histoire, il ne l’a pas fait sur la deuxième partie de saison. Pour une raison toute simple, c’est qu’il y avait trop de milieux. Si tu t’intégrais un jeune comme Amougou dans un milieu déjà très fourni, tu risquais de casser la dynamique de groupe, de te mettre des Bouchouari, Monconduit, ou Fomba, à dos. Il l’avait condamné pour cette saison. »

L’ASSE voulait vendra sa pépite

Bernard Lions : « Les anciens dirigeants voulaient refaire exactement le même coup qu’ils avaient fait avec Lucas Gourna. Ils avaient mandaté des agents pour le vendre en Bundesliga, en Allemagne. Ils espéraient récupérer 10-15 millions d’euros, comme avec Gourna à Salzbourg. De quoi éviter de vendre le club. Une fois de plus, on aurait vendu les joyaux de la couronne pour garder le trône. Mais ils ont oublié un truc. Souvenez-vous à l’époque, Lucas Gourna était international espoir. Il avait fait une saison complète en Ligue 1.

Pour en finir avec cette histoire du Bayer Leverkusen, les nouveaux dirigeants sont arrivés, étant là pour investir, et non en quête de liquidités. Je rappelle quand même qu’on a fait un marché d’hiver et un mercato d’été avec zéro rentrée. Ce qui est tout de même assez rare. Kilmer n’avait pas besoin d’argent. Donc encore moins de vendre Amougou.

Il faudrait avoir du caca dans les yeux pour ne pas tout faire pour prolonger Amougou. Il est sous contrat jusqu’en 2026. Bien sûr qu’il faut le prolonger, mais là je vous parle du mois de mai. Aujourd’hui ce n’est plus la même chose de le prolonger. C’est un joueur qui joue en Ligue 1 maintenant. Il est dans un club extrêmement médiatique comme l’ASSE. Il va être vu, revu, archi-vu. Et que si tu le prolonges, cela ne sera pas aux mêmes sommes. Mais ça je pense que c’est quelque chose qu’ont intégré les nouveaux dirigeants. »

Samedi 7 Septembre

Les jeunes de l’ASSE cartonnent en équipe de France

L’ASSE a vu le départ de nombreux joueurs lors de cette trêve internationale. Au-delà de l’effectif professionnel, plusieurs joueurs du centre de formation sont avec leur équipe nationale respective. En effet, Mathis Amougou, Ayman Aiki (France U20), Fodé Camara et Luan Gadegbeku (France U18) jouaient hier. Retour sur leurs prestations respectives.

Camara et Gadebeku face au Portugal

Après avoir remporté un match aux tirs aux buts contre la Suisse (2-2, 4-2 au TAB), la France affronte le Portugal dans une position de leader. Une position qu’ils tenteront de conserver. Après avoir disputé 15 minutes chacun lors de la première rencontre, les joueurs de l’ASSE Gadegbeku et Camara étaient titulaires. Ils auront joué 55 minutes avant de céder leur place. Menés 2-0 comme contre la Suisse, les français sont revenus à 2-2 avant qu’un orage interrompe la rencontre à 15 minutes de la fin.

Les joueurs ne rentreront pas sur le terrain. Une décision sera prise plus tard sur la suite de cette rencontre. Les bleuets affronteront l’Angleterre pour la dernière rencontre de ce tournoi de Limoges.

Amougou et Aiki décisifs

La sélection nationale U20 disputera deux matchs amicaux face à la Suisse à Clairefontaine, le vendredi 06 et le lundi 09 septembre 2024. Cette double confrontation est un premier stage pour préparer la phase finale de la Coupe du monde, prévue en 2025 au Chili. Pour ce premier acte contre nos voisins helvétiques, les stéphanois ont été inspirés et se sont imposés 5-3. En effet, Ayman Aiki s’est offert un but et une passe décisive pendant que Mathis Amougou a inscrit un but. La passe décisive de Ayman Aiki est sur le but de Mathis Amougou. Des performances satisfaisantes pour les deux protégés de Bernard Diomède !

🇫🇷 Pour leurs débuts avec l’@equipedefrance U20, nos deux Stéphanois se sont illustrés ce vendredi soir à Clairefontaine. Félicitations à Mathis Amougou, buteur et Ayman Aiki, buteur et passeur lors de la victoire 5-3 en amical contre la Suisse.#GénérationVerte 💚 pic.twitter.com/KCwchqHKXz — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) September 6, 2024

Probablement du match contre Lille de vendredi, les deux joueurs formés à l’ASSE joueront un second acte ce lundi à 15h toujours à Clairefontaine. Ils rentreront ensuite dans le Forez pour préparer la 4ᵉ journée de Ligue 1 !

Dimanche 8 Septembre

