Jean-François Domergue, ancien international français, connaît très bien Pierre Cornud, le nouveau latéral de l’ASSE. L’ex-entraîneur a eu sous ses ordres le néo-stéphanois durant sa formation à Montpellier. Il se souvient, dans une interview accordée à Poteaux Carrés, d’un joueur talentueux, capable de performer avec de la confiance !

« J’ai connu Pierre Cornud quand j’étais responsable du centre de formation de Montpellier. Je garde un bon souvenir de Pierre. C’est un garçon intéressant, attachant. Comme beaucoup de joueurs qui ont du potentiel et de la qualité, il a besoin d’avoir une certaine forme de confiance donnée par un coach. Je pense que c’est ce qui lui a manqué. Tout en étant très humble, j’ai toujours eu quand j’étais coach une approche très pédagogique. Je connaissais bien le potentiel des garçons, je savais leurs qualités, les choses importantes qui peuvent surprendre un peu le joueur et lui donner de l’envie car il ne faut surtout pas perdre l’envie et la confiance. »

« Il avait parfois sa tête de cabochard »

« Pierre a éclaté plus tard que d’autres pour des problèmes de confiance, tout simplement. Je me souviens très bien de lui, j’avais décelé son potentiel. Il a de la technique, la vision et l’intelligence de jeu. C’était un défenseur prometteur qui savait déjà distiller de bons ballons de son pied gauche. Après, il fallait simplement qu’il puisse jouer, lui donner du temps de jeu et une certaine forme de confiance. Toutes les choses négatives qu’il a connues, tout ce qu’il a traversé, il a toujours essayé de traduire ça dans du positif et il s’est efforcé de rebondir. Sa détermination à réussir a fini par payer. Après, il avait parfois sa tête de cabochard. C’est toujours pareil, il y a beaucoup de joueurs qui ont un certain ego. Il faut savoir le mettre de côté, travailler et croire en soi.

Il y a des joueurs qui à l’âge de 19 ans ont déjà fait pas mal d’apparitions en pro dans le championnat de France, qui ont des sélections chez les jeunes et qui signent à l’étranger dans des clubs qui ont décelé un potentiel qui va éclore rapidement. Pierre n’a pas eu le même parcours, il n’a pas eu la même confiance au niveau des coaches. »

« En confiance, Pierre Cornud peut tout casser ! »

« Il a fallu un peu plus de temps à Pierre. Il sort tout juste d’une expérience très concluante de deux ans en Israël. Le Maccabi Haïfa, c’est un club très intéressant. C’est un club structuré, un club qui bosse bien, régulièrement européen. Ils ont accompli un boulot extrêmement positif. Les joueurs étrangers comme Pierre apportent inévitablement un plus. Pierre a bénéficié là-bas de la confiance de son entraîneur. En confiance, Pierre peut tout casser ! Je souhaite à Pierre de continuer sur sa lancée. Il rejoint un club phare du football français, un club qui a galéré avant de retrouver l’élite cette année. Je pense que Pierre va apporter un plus. Il faut qu’il soit positif et qu’on lui fasse confiance, que le coach s’appuie sur lui. »