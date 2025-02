Alors que l'ASSE traverse une énième période délicate en matière de résultat, Patrick Guillou a commenté la stratégie des dirigeants stéphanois qui interroge après un mercato étonnamment calme. Retour sur le dernier Sainté Night Club. Extraits.

Patrick Guillou (Ex-ASSE) : "La situation ne change strictement rien, et Kilmer continue à développer son projet comme il l'entend. Et c'est là où c'est extraordinaire. On est happé par les résultats, par la position au classement, par la qualité de jeu, par la naïveté de certains joueurs, mais ils sont en phase avec ce qu'ils sont en train de mettre en place pour après-demain. Alors c'est sûr que le supporter ne comprend pas parce qu'il se dit : « Mais c'est maintenant ! ». Sauf que ce qu'ils mettent en place, c'est pour être en avance ou dans des temps d'avance, dans N + 2."

Le pari risqué de Kilmer pour l'ASSE

Patrick Guillou (Ex-ASSE) : "Il faut analyser avec leurs yeux. Ils prennent le pari qu'au minimum, il y aura deux équipes derrière l’ASSE et que cette équipe-là, avec le match retour à Geoffroy-Guichard, sera suffisante pour battre le 18ᵉ de Ligue 1 lors des barrages. Ça reste un pari.

Ensuite, si on est un peu moqueur, on peut se dire que pour espérer les barrages, il suffit peut-être de mettre une seule équipe derrière soi. Avec, au moment où l’on parle, l’Olympique Lyonnais qui, administrativement, est en Ligue 2 la saison prochaine. Il y a tout un tas de calculs, et c'est certain qu’ils utilisent la data pour les joueurs et le recrutement. Mais on espère que les clés de lecture ne sont pas les mêmes pour projeter le classement en fin de saison.

Car c’est une évidence que, par rapport aux matchs et aux algorithmes qu’ils ont utilisés pour établir un classement prévisionnel, eux, ils sont dans leur temps. Ensuite, il y a une autre donnée : le maintien, ces dernières années, n’est plus à 40 points. Des équipes décrochent, et parfois 36 ou même 32 points suffisent pour se maintenir. Ils misent sur ce pari, et aujourd'hui, ils sont dans les clous."

Un recrutement de l'ASSE qui intrigue

Patrick Guillou (Ex-ASSE) : "Le recrutement de Cardona est surprenant. Encore une fois, comme pour Abdelhamid, ils ont fait porter la responsabilité de ce recrutement à leur coach. C’est Horneland qui le veut, ou en tout cas, c'est ce qui a été vendu. Il a regardé des vidéos, c'est intéressant, finalement, on va le prendre. Pour Bernauer, c’est aussi un peu surprenant pour plusieurs raisons. Il était dans le giron pour signer à Nantes, et finalement, ils ont fait le saut. Cela ne me surprendrait pas – là je parle dans l’hypothétique – que le recrutement de ce joueur ait, comme paternité, l’ancien triumvirat."

Quel est le projet ?

Patrick Guillou (Ex-ASSE) : "Il ne faut pas avoir la mémoire trop sélective. Dans leur esprit, le club était en Ligue 2 quand ils l’ont pris, il n’était pas en Ligue 1. C’est arrivé comme un cheveu sur la soupe.

S’ils arrivent et qu’ils font une étude clinique sans pitié, qu’ils virent tout le monde et que ça se passe comme maintenant, on leur aurait reproché d’avoir tout cassé et de ne pas avoir laissé Perrin, Soucasse et Olivier Dall’Oglio travailler dans la continuité. Ils ont mesuré cela. Ils se sont dit : « La première année, on va faire une étude clinique, observer, les laisser en place. Sinon, on va s’en prendre plein la musette. »

Donc, ils ont laissé ceux qui ont construit cette accession. D’autant plus qu’ils n’étaient pas encore sur Saint-Étienne. Les anciens actionnaires ont vendu Loïc Perrin comme le Paolo Maldini stéphanois. Ce n’est pas moi qui le dis, c’est Gazidis, qui l’a appelé ainsi.

On laisse JF Soucasse en poste parce qu’il a l’expérience de la succession à Toulouse avec Sadran et les Américains. JF Soucasse est compétent, je vous l’ai toujours dit."

Des attentes sous-estimées

Patrick Guillou (Ex-ASSE) : "Derrière, ils ont fait ça pour s’écarter un peu, analyser, faire des audits et ensuite mettre leur projet en place. Ils ne varieront pas leur philosophie, leur identité et ce qu’ils veulent construire.

Je pense sincèrement qu’ils ont sous-estimé le public de Saint-Étienne. Pas sa qualité, ses chants ou sa ferveur, mais ses attentes. En football américain, en basket ou en hockey sur glace, que tu gagnes ou que tu perdes, cela ne change pas grand-chose, car ce sont des franchises dans une ligue fermée. Là, je pense qu’ils ont été surpris."