Après la déroute contre Paris (1-6) et Lens (1-0), les Verts recevaient le Stade Brestois d'Eric Roy. Comme chaque semaine ou presque, le service communication de l'ASSE nous offre une vidéo inside du week-end. Cette fois-ci, le ASSE-SB29 qui a offert un scénario renversant.

Dans un match spectaculaire et riche en rebondissements, l’AS Saint-Étienne (ASSE) et le Stade Brestois se sont quittés sur un score de 3-3, à l’issue d’une rencontre haletante où les Verts auront couru après le score à plusieurs reprises. Dès la 6e minute, Brest ouvrait la marque par Ajorque, bien servi par Pereira Lage après une perte de balle de Cardona. Saint-Étienne réagissait rapidement grâce à Lucas Stassin, qui égalisait sur corner à la 17e minute. Mais la défense stéphanoise, fébrile, flanchait à nouveau sur coup franc : Sima, à la réception, redonnait l’avantage aux visiteurs à la 25e.

Malgré une deuxième égalisation signée Cardona à la 34e, l'ASSE craquait encore avant la pause. Ajorque, encore lui, marquait de la tête sur un centre de Pereira Lage (37e), profitant d’une défense passive et d’un Larsonneur peu rassurant. Les Verts rentraient aux vestiaires menés 3-2, plombés par deux buts encaissés sur phase arrêtée et une perte de balle évitable.

Une deuxième séduisante des Verts

Au retour des vestiaires, sous une pluie battante à Geoffroy-Guichard, Saint-Étienne revenait avec de meilleures intentions. Stassin se montrait actif, tandis que la défense se resserrait. Malgré la maîtrise technique de Brest, les Verts tenaient bon. À la 80e minute, Florian Tardieu délivrait une magnifique ouverture pour Cardona, qui contrôlait puis lobait Bizot d'une frappe subtile, signant son doublé et égalisant à 3-3. L’attaquant, ancien joueur de Brest, ne célébrait pas, mais relançait une fin de match intense.

Dans les dernières minutes, Mama Baldé trouvait la barre sur une frappe puissante (74e), et Davitashvili l’imitait dans le temps additionnel d’une tête surpuissante. Les deux équipes cherchaient le but de la victoire, mais en vain. Les entraîneurs multipliaient les changements, et la tension montait sur le terrain, marquée par plusieurs avertissements (Lees-Melou, Chardonnet, Larsonneur, Baldé).

Au final, ce match nul reflète une rencontre électrique, dominée par les fulgurances offensives et les erreurs défensives. Si Brest a su se montrer chirurgical sur coups de pied arrêtés, Saint-Étienne a pu compter sur l'efficacité de Cardona pour arracher un point mérité dans un match qui restera comme l’un des plus palpitants de la saison.

