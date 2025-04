Le sprint final est lancé, et l’ASSE se retrouve dans une course effrénée pour éviter la relégation directe. Avec trois points de retard sur Le Havre et un goal average à combler, les Verts entrent en mode survie en Ligue 1. À cinq journées de la fin, c’est un véritable duel à mort à distance qui s’engage entre deux clubs sous pression.

Le Havre a pris une véritable tarte à domicile ce dimanche en s’inclinant lourdement face à Rennes (1-5). Une défaite qui fait très mal sur le plan comptable, mais surtout psychologique. Les Havrais, désormais 16es avec 27 points, voient l’ASSE (17e, 24 pts) revenir dans le rétro. Et ce n’est pas tout : avec cette débâcle, Le Havre affiche un goal average de -30, tandis que les Verts sont à -36. Cela signifie que Saint-Étienne devra reprendre non seulement 3 points, mais aussi rattraper 6 buts d’écart pour doubler son rival.

Un scénario difficile, mais pas impossible. Car le calendrier joue peut-être en faveur des hommes d’Eirik Horneland.

Un calendrier bien plus corsé pour Le Havre en Ligue 1

Le programme de fin de saison du HAC ressemble à un parcours du combattant :

🔴 J30 : PSG – Le Havre

🔴 J31 : Le Havre – Monaco

🔴 J32 : Auxerre – Le Havre

🔴 J33 : Le Havre – Marseille

🔴 J34 : Strasbourg – Le Havre

À l’exception d’Auxerre, tous les adversaires sont en course pour l'Europe. Le déplacement au Parc des Princes dès samedi prochain pourrait faire très mal face à un Paris SG invaincu en Ligue 1. Monaco, Marseille et Strasbourg ne seront pas en reste. Le HAC devra faire fort pour prendre des points.

Un derby capital pour lancer la remontée de l'ASSE

De son côté, l’ASSE débute ce sprint final par un Derby explosif contre l’OL, dimanche à Geoffroy-Guichard. Un match crucial pour les Verts… mais aussi pour les Lyonnais. L’OL est en pleine forme et sur une belle dynamique en championnat. Mais attention : ils joueront ce jeudi à Old Trafford contre Manchester United en quarts de finale de Ligue Europa. Un choc d’une intensité physique et mentale immense, qui pourrait laisser des traces.

Avec des ambitions européennes et une qualification en Ligue des champions vitale pour l'équilibre économique du club, la pression est énorme sur Lyon. Une opportunité à saisir pour l'ASSE, qui pourra compter sur un Chaudron prêt à rugir.

Le calendrier stéphanois en Ligue 1 après le derby :

🟢 J31 : Strasbourg – ASSE

🟢 J32 : ASSE – Monaco

🟢 J33 : Reims – ASSE

🟢 J34 : ASSE – Toulouse

Un calendrier loin d’être simple, mais plus jouable que celui de son concurrent direct. Si les Verts prennent des points rapidement, la dynamique pourrait totalement basculer.

Le peuple vert derrière ses joueurs

Malgré les galères, le Peuple Vert ne lâche pas. Il l’a prouvé face à Brest, il le prouvera encore contre Lyon. L’équation est simple : trois points à reprendre, six buts d’écart à combler, et une énergie à canaliser jusqu’à la 34e journée. Si Sainté reste dans la course après ce week-end, tout devient possible.

Le Havre tremble, Saint-Étienne chasse. Et dans cette course au barrage, la passion et le mental devront faire la différence.