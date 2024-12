Alors que l'ASSE espère accrocher son maintien en Ligue 1, le milieu de terrain Benjamin Bouchouari s'impose au fur et à mesure des semaines. Le marocain s'est exprimé sur sa saison pour Transfermarkt.

Découverte de la Ligue 1

Débarqué de Roda JC en août 2022, Benjamin Bouchouari n'avait jamais évolué en Ligue 1 avant le retour des Verts à leur juste place. Depuis, le stéphanois a trouvé sa place dans l'entre-jeu stéphanois.

Benjamin Bouchouari : "Beaucoup de joueurs dans l’équipe découvrent la Ligue 1. C’est un championnat qu’on doit apprendre à connaître. C’est une équipe totalement différente par rapport à l’année dernière. On commence à monter en puissance. Plus on va jouer de matchs, plus on va gagner en expérience, et ça va forcément nous aider à être plus constants et à faire de bonnes prestations.

(...) Techniquement, les joueurs de Ligue 1 sont au-dessus, et ils sont plus intelligents aussi. Les joueurs se comprennent mieux ou plus, ça va vite, c’est propre, et ça finit souvent par un but, ou un tir cadré."

Le joueur de l'ASSE gagne sa place

Indésirable cet été, Benjamin Bouchouari était même poussé vers la sortie. Mais le milieu de terrain s'est récemment imposé dans l'entre-jeu de l'ASSE.

Benjamin Bouchouari : "Je me suis amélioré défensivement. Je fais beaucoup plus d’efforts. Avant, je pensais déjà à la possession, alors qu’on n’avait même pas encore gagné le ballon. Maintenant, je pense d’abord à l’aspect défensif. Ça fait de moi un joueur plus complet. J’ai compris que je devais changer ça pour jouer. Maintenant, je dois m’améliorer dans le dernier geste."

"Mon gabarit ? Un avantage"

Le milieu de terrain de poche se distingue par sa taille (1m65). À l'aise techniquement, Benjamin Bouchouari est efficace dans le jeu de transition stéphanois.

Benjamin Bouchouari : "Mon gabarit ? Je pense que c’est un avantage, parce que les adversaires sont plus grands. Ils cherchent le duel. Moi, je suis vif, donc c’est plus facile de les éviter et plus dur pour eux de m’attraper."