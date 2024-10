Les Stéphanois reprennent des couleurs après le nul acquis à Nantes. Les hommes d’Olivier Dall’Oglio accueillent l’AJ Auxerre la semaine prochaine, avant d’aborder la prochaine trêve internationale. Plusieurs joueurs de l’ASSE ont été appelés par leurs sélections.

Ben Old signe à l’ASSE avec une solide réputation. L’actuel Stéphanois rejoint l’académie du club de Wellinghton Phoenix à l’âge de 15 ans, alors qu’une carrière de golfeur lui était prédestinée. Le natif d’Auckland progresse rapidement, et dispute ses premières minutes en première division australienne à 18 ans seulement. À 20 ans, Ben Old connaît sa première sélection avec les Néo-Zélandais. Précoce.

Travailleur et efficace dans l’entre-jeu, le désormais joueur d’Olivier Dall’Oglio a déjà conquis le cœur d’une bonne partie des supporters de l’ASSE. « On a vu ce soir un Ben Old qui pointait le bout de son nez », évoquait le coach Stéphanois en conférence de presse après le nul à Nantes. Le milieu de terrain a en effet satisfait par ses nombreuses courses et ses déplacements balles au pied. L’ASSE semble posséder un véritable bijou dans son entre-jeu, bien qu’il reste à polir.

Facteur X des All Whites, le milieu de terrain Stéphanois est sélectionné par Darren Bazeley. Ben Old disputera ainsi deux rencontres, dont une à l’occasion des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Les Néo-Zélandais sont ainsi opposé à Tahiti le 11 octobre prochain (13h heure locale). Mais la trêve internationale ne sera pas pour autant close pour Ben Old. Les joueurs de Darren Bazeley défieront amicalement la Malaisie le 14 octobre, pour leur première rencontres de l’année à domicile.

📣 SQUAD ANNOUNCED 📣

The All Whites squad for our home match vs Malaysia at North Harbour Stadium this October, and our OFC @FIFAWorldCup Qualifier vs Tahiti in Vanuatu, has been announced.

🎟️Book tickets for All Whites vs Malaysia on 14 October from https://t.co/GAgPGHl80h pic.twitter.com/naRVfUvvmn

— New Zealand Football 🇳🇿 (@NZ_Football) September 30, 2024