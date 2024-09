Ben Old s’est engagé cet été sous la tunique verte jusqu’en 2028 (plus une année). Grand espoir néozélandais, le milieu de terrain a déjà mis en évidence ses qualités malgré la méforme de l’ASSE en championnat. Ben Old s’est apprêté au jeu de l’interview pour So Foot.

Une pépite néozélandaise à l’ASSE

« Lorsque les contacts ont été établis avec mon agent, j’avoue avoir été surpris » évoque Ben Old. Après seulement trois saisons en professionnel avec la meilleure formation de Nouvelle Zélande, le Wellinghton Phoenix. « Mais il n’y a évidemment eu aucune hésitation au moment d’accepter l’offre. » précide le désormais joueur Stéphanois.

L’ASSE possède un véritable diamant à polir. À l’aise avec le ballon et dynamique et efficace dans l’entre-jeu, Ben Old s’inspire des plus grands. « J’aime beaucoup Antoine Griezmann. Depuis son Euro 2016, où il a vraiment brillé, j’essaye de m’en inspirer. C’est un faiseur de jeu, un joueur qui brouille les pistes sur la ligne offensive, et c’est ce que j’essaye aussi de faire, en travaillant ma polyvalence. »

« Les tournois de golf m’ont appris à gérer la pression »

Né dans une famille passionnée par le golf, Ben old participe à son premier tournoi international à l’âge de 7 ans seulement. « C’est venu des vacances que nous passions chez nos grands-parents ». Explique le Stéphanois. « Ils avaient un bach (bungalow) dans une station balnéaire près d’Auckland, et jouaient régulièrement au golf. Avec mon petit frère, on voulait les imiter et on s’est doucement pris au jeu »

Rapidement repéré, le footballeur était, plus jeune, considéré parmi les espoirs de sa génération. « En Nouvelle-Zélande, on joue au football en hiver et au golf en été. C’est donc très pratique, je pouvais cumuler les deux sports, sans jamais être surchargé. Mes parents me laissaient aussi une grande liberté, sans jamais me mettre la moindre pression. »

Premier néo-zélandais à vêtir la tunique Verte, Ben Old a déjà disputé 230 minutes en Ligue 1. S’il manque encore de consistance dans son jeu, le milieu de 22 ans se révèle d’une sérénité rare. « Les tournois de golf que j’ai disputés plus jeune m’ont appris à gérer la pression. Avoir pratiqué un sport individuel très jeune m’aide encore aujourd’hui à gérer les temps forts et faibles »