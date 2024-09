Après trois défaites d’affilée en championnat pour l’ASSE, la trêve internationale a débuté ce jeudi avant de se clôturer le 11 septembre prochain. Plusieurs Stéphanois ont été convoqués par leurs sélections respectives. Yunis Abdelhamid avec le Maroc, et Dylan Batubinsika avec la République Démocratique du Congo.

Une défense en difficulté à l’ASSE

Les hommes d’Olivier Dall’Oglio n’ont toujours pas connu la victoire pour leur retour en Ligue 1. Après s’être inclinée face à Monaco en ouverture du championnat, les Verts n’ont pas sur faire mieux à domicile face au Havre, avant d’en encaisser quatre à Brest. Saint-Étienne est la deuxième pire défense de Ligue 1 (7 buts encaissés), à égalité avec Brest et Angers. Seul l’Olympique Lyonnais fait pire (8). Le technicien Stéphanois évoquait des carences dans ce domaine en conférence de presse d’après match : « On n’a pas l’ossature de l’année dernière et les joueurs qui viennent d’arriver ne sont pas encore à leur meilleur niveau. »

Attendu au tournant, Yunis Adbelhamid débarquait à l’ASSE en juillet dernier avec un solide curriculum vitæ. Mais, à l’heure actuelle, le défenseur de 36 ans déçoit par ses multiples erreurs de jugement sur le terrain. Situation similaire pour Dylan Batubinsika, bien que le Congolais n’ait jamais évolué dans l’élite.

Batubinsika et Abdelhamid avec leurs sélections

Malgré un début de saison complexe, les deux Stéphanois ont été appelés par leurs sélectionneurs respectifs pour disputer les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Sébastien Desabre a ainsi convoqué Batubinsika pour le Congo, alors que Yunis Abdelhamid a rejoint le Maroc de Walid Regragui.

Ce vendredi, Yunis Abdelhamid était opposé ce mercredi au Gabon à l’occasion de la première journée du groupe B. Remplaçant, il n’a pas joué lors de ce match remporté 4-1 par son équipe.

De son côté, Dylan Batubinsika affrontait la Guinée (Groupe H). Remplaçant, il n’a pris part à aucune minute de la belle victoire 1-0 des léopards.