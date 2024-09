Aux quatre coins de la France se trouvent les dix-huit clubs qui composent le championnat de Ligue 1. Ainsi, il faut parfois parcourir de nombreux km pour les clubs afin de rallier les différentes villes. Ce calcul s’applique aussi aux nombreux supporters qui effectuent ces déplacements. Dans un de ses articles, la Ligue met en avant les trajets effectués par les différents clubs. Lequel est le mieux loti ?

Des affiches de Ligue 1 à plus de 1 000 km

De Lille à Marseille, à Monaco ou encore à Nice, la distance à parcourir est importante ! Pour traverser la France du Nord vers le Sud, il faut compter plus de 800 km. Mais, ces trajets ne sont pas les plus éloignés au sein de la Ligue 1. Sur le territoire Français, il faut aller d’Ouest en Est et du Nord vers le Sud pour trouver un parcours particulièrement long. Selon les chiffres communiqués, l’affiche de Ligue 1 où la distance est la plus longue est celle opposant Brest à Monaco. Ne comptez pas moins de 1053 km pour effectuer ce déplacement. Deux affiches sont d’ailleurs quasiment équivalentes en termes de distance. Entre Nice et Brest, il y a un total de 1045 km.

Le classement des affiches les plus éloignées

Monaco – Brest : 1053 km

Nice – Brest : 1045 km

Marseille – Brest : 950 km

Strasbourg – Brest : 901 km

Monaco – Rennes : 855 km*

Le club Finistère est donc celui qui se retrouve en tête lors des quatre affiches de Ligue 1 où la distance est la plus importante. Cela impose de longs déplacements pour le club, mais surtout les supporters qui privilégient souvent la solution de la voiture ou du bus pour se rendre en terre adverse.

Le derby dans le top 3 des affiches les plus proches !

Il existe plusieurs villes qui sont situées à des distances peu lointaines, comme celles situées sur la Côte d’Azur. D’ailleurs l’affiche la plus proche est celle opposant Monaco à Nice. Seulement 22 km séparent ses deux villes. Le derby du nord entre Lens et Lille arrive en seconde position. Il faut compter 36 km pour relier les deux villes. Cette saison, un autre derby fait son retour. Entre Sain-Etienne et Lyon, il y a une distance totale de 62 kilomètres. Un dernier match totalise une distance de moins de 100 km. Il s’agit de celui entre Angers et Nantes avec un total de 91 kilomètres entre ces deux clubs de Ligue 1

Les clubs de Ligue 1 qui parcourent le plus de distances

Sans surprise, c’est bien Brest qui doit en moyenne effectuer les déplacements les plus lointains (650 km). Monaco et Nice suivent de près avec respectivement 590 et 583 km. Le club qui est le mieux loti est l’AJ Auxerre ! Bien qu’il n’y ait pas forcément de courts déplacements, sa situation géographique lui permet de ne parcourir que 376 km en moyenne. De son côté, l’ASSE effectue 413 km. Cela en fait le quatrième club de Ligue 1 avec les trajets les plus courts.

Le classement par nombre de km moyen