Habitué à nous régaler de leurs interviews, nos confrères de poteaux-carrés ont fait une nouvelle fois très fort. Régis Le Bris, entraineur de Sunderland, a répondu à leurs questions au sujet de Pierre Ekwah, le milieu de terrain néo-stéphanois. Extraits.

Pierre Ekwah, le besoin de changer d’air

Régis Le Bris sur Pierre Ekwah : « Pierre a besoin de voir un peu autre chose. Moi je ne l’ai pas eu beaucoup car il s’est même blessé pendant une partie de la préparation. Je ne peux pas dire que je connaisse ce joueur sous tous les angles. […] Je pense que Pierre est un garçon qui a besoin d’un nouveau challenge. C’est un joueur doué, doté de beaucoup de qualités, mais qui a besoin de se nourrir d’un challenge excitant pour se mobiliser davantage, pour continuer d’aller vers l’avant. »

Avec le ballon, c’est un joueur qui est créatif. Il peut récupérer des ballons. Ce que je trouve remarquable, c’est sa capacité de recevoir en tant que numéro 6 – c’est un vrai 6 – et ensuite d’orienter le jeu, lui donner à la fois du rythme et aussi une forme de justesse dans ses choix. Ça peut être entre les lignes ou dans le dos de la défense. Ça peut être du renversement ou du jeu combiné. Pierre sait faire beaucoup de choses avec ses deux pieds. Le pied gauche particulièrement mais il sait utiliser le droit. Tu vas le constater par toi-même, dès qu’il va toucher le ballon, tu vas te dire « il a quelque chose. »

Un garçon plein de qualités

Régis Le Bris : « Il dégage une forme d’assurance et de qualité pour à partir de la réception du ballon créer du déséquilibre et imprimer un certain tempo au jeu. C’est très utile à ce poste-là. En ce qui concerne son positionnement Pierre est bien devant la défense. Il peut être aussi un tout petit peu plus haut. Mais il va apprécier tout particulièrement être dans la relation entre la défense et le milieu de terrain. C’est son poste préférentiel. Mais il est capable de marquer des buts en frappant de loin. C’est une autre de ses qualités, tous les joueurs évoluant à son poste n’ont pas sa frappe de balle.

Ekwah doit mettre encore plus

Régis Le Bris : « L’intensité ? Pour le moment, Pierre n’a pas trouvé la véritable consistance. Et en même temps, on sent qu’elle est là, toute proche ! C’est pour ça que le changement d’environnement fait sens. Cela fait deux ans et demi qu’il est chez nous. S’il n’a pas fait totalement la bascule, c’est qu’il lui manque un petit truc. Quelquefois, c’est l’environnement qui le provoque. Je pense que Pierre est un joueur qui fonctionne beaucoup au challenge. […]

Je pense que Pierre a tout pour être un très bon joueur du top 5, des 5 grands championnats européens. Maintenant, il faut le faire et le répéter, arriver à avoir de la constance au haut niveau. C’est toujours l’enjeu de ce type de jeunes joueurs. Ils sont hyper talentueux. Pierre a un CV, il est passé déjà dans de grands clubs, tout le monde sent qu’il a ce talent-là. Maintenant, la question est : « est-ce que t’as la capacité de le répéter week-end après week-end et sur toute la durée d’un match ? » Parce que c’est ça que la compétition attend, finalement ! »