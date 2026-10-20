Sans éclat, mais sans trembler, l’ASSE s’est imposée contre le Red Star le week-end dernier (0-1). Les hommes de Ian Cathro ont fait preuve d’une vraie force collective. Décryptage dans le dernier Sainté Night Club.

Cette victoire au Stade Bauer a servi de déclic à Ian Cathro. « Dans les dix dernières minutes du match, j’ai regardé les joueurs sur le terrain, la façon dont tout le monde était connecté », racontait le technicien en conférence de presse, avant de rajouter : « Je me suis dit : aujourd’hui, on a une équipe. » Pendant 90 minutes, les Stéphanois ont fait bloc face à des franciliens habitués à poser problème.

Et l’ouverture du score d’Irvin Cardona, trouvé par Jakob Breum après une combinaison venue du flanc droit, en est l’illustration parfaite pour Joss Randall, chroniqueur pour Peuple Vert, dans le dernier SNC. « L’image du match, c’est ce but, en fait. C’est le but d’une équipe qui vraiment axe son projet de jeu sur la participation collective. »

L’ASSE s’impose en bloc

Une véritable « victoire d’équipe », donc. Au coup de sifflet final, les joueurs du Red Star ne comptaient qu’un seul tir cadré. Une donnée qui confirme la bonne prestation de l’ASSE.

Car autant dans les temps forts que dans les temps faibles, les Verts ont avancé en groupe face à des Audoniens qui ont eu la maîtrise du ballon sur la quasi-intégralité du match. « On a observé une homogénéité de niveau, et cette capacité vraiment à jouer ensemble, avec des lignes toujours très proches jusqu’à la fin du match. Des compensations, des efforts faits l’un pour l’autre quand il y avait une zone libre. J’ai trouvé ça assez spectaculaire. »

Cette cohésion a aussi résisté à la blessure de Cardinal, pilier de la défense. « C’est très rassurant de voir que quand tu perds sur blessure une de tes pièces maîtresses de la défense, tu fais rentrer un mec, tu bouges deux pièces et le truc fonctionne quand même. »

Sans être brillants, les hommes de Ian Cathro sont parvenus à arracher les trois points. « C’est bon signe pour la montée », analyse le chroniqueur. Car en Ligue 2, c’est la régularité qui fait les montées.

« Les Stéphanois ont trouvé un véritable entraîneur »

Cette cohésion, les Stéphanois la doivent en grande partie à Ian Cathro. Le technicien écossais a posé ses valises dans le Forez avec un projet de jeu clair et identifiable. Pragmatique plutôt que dogmatique, l’entraîneur de l’ASSE a même « tiré les leçons après Metz » en réadaptant son jeu, rappelle Joss.

Surtout, sa méthode est à l’origine de ce collectif. « Tu sens que ton coach est là pour te faire progresser, pour te faire travailler une méthode de jeu. Ça ne peut que marcher. Il a son style, sa façon de travailler et ça a l’air de très bien plaire à cette équipe. »

« Les Stéphanois ont trouvé un véritable entraîneur », résume Adrien Ponsard, chroniqueur et ancien joueur de l’ASSE.

Ligue 2 : L’ASSE leader en force après sa victoire au stade Bauer du Red Star (0-1)