Chaque jour, Peuple-Vert vous accompagne dans l’actualité de l’ASSE. Pour poursuivre ce travail et développer nos propres sujets, nous avons besoin de votre soutien. Devenir abonné, c’est contribuer directement à la vie d’un média indépendant consacré aux Verts.

Une interview à retrouver, une information à vérifier, un jeune à suivre, un sujet à approfondir : derrière les articles que vous lisez, il y a du temps et une rédaction qui partage votre intérêt pour Saint-Étienne.

Si PV fait partie de vos habitudes, vous pouvez nous aider à aller plus loin.

Je soutiens Peuple-Vert 2,99 € par mois ou 29,99 € par an

Votre abonnement soutient une rédaction proactive et indépendante

Nous voulons vous proposer davantage d’articles propres à PV : des entretiens, des témoignages, des histoires de joueurs moins connues et des analyses utiles aux supporters. Comme depuis plusieurs mercato, nous tâchons de vous apporter une information sûre et exclusive. C’est un travail de fourmi, de recoupement, qui nécessite un réseau large. Nous nous imposons la même rigueur tout au long de l’année afin que vous soyez informés avec un maximum de réactivité de notre part. Nous tenons également beaucoup à notre indépendance. Elle est essentielle pour nous permettre de conserver un ton libre.

Votre abonnement contribue à financer ce temps et nous aide à préparer de nouveaux contenus.

La publicité participe au fonctionnement du site. Les abonnements apportent une ressource complémentaire, plus régulière. Ils nous donnent davantage de moyens pour poursuivre nos choix éditoriaux et développer Peuple-Vert.

Vous appréciez notre travail ? L’abonnement est une façon concrète de nous aider à le poursuivre.

Nous aider à raconter l’ASSE autrement

Un résultat ou une déclaration circulent rapidement. Notre rôle est aussi de chercher ce qu’il y a autour : le contexte, les précédents, le témoignage qui apporte un autre regard ou l’histoire que vous ne connaissez pas encore. C’est cette place que nous souhaitons donner à PV dans vos lectures. Un rendez-vous pour suivre Saint-Étienne, mais aussi pour découvrir le club et ses joueurs autrement.

Votre soutien nous aide à consacrer davantage de temps à ces recherches et à développer les outils que vous utilisez pour proposer votre composition, noter les joueurs et suivre les Verts.

Choisissez votre formule de soutien à Peuple-Vert

Les deux formules incluent également la lecture de Peuple-Vert sans publicité, sur mobile comme sur ordinateur.

Le soutien mensuel 2,99 € / mois Soutenez PV chaque mois et profitez du site sans publicité. La formule mensuelle est résiliable à tout moment. Je soutiens PV chaque mois Le soutien annuel 29,99 € / an Accompagnez PV pendant une année et lisez sans publicité. Vous économisez 5,89 € par rapport à douze mensualités. Je soutiens PV pour un an

Ces boutons vous conduisent à la page d’abonnement, où vous choisissez votre formule.

Merci à ceux qui font vivre Peuple-Vert

À nos abonnés : merci. Votre soutien compte pour le travail de la rédaction et pour la suite de Peuple-Vert. Pour les curieux, vous pouvez découvrir notre joyeuse équipe en cliquant ici.

Merci également à celles et ceux qui partagent nos articles, nous recommandent et reviennent chaque jour. Si vous souhaitez aujourd’hui nous accompagner davantage, nous serons heureux de vous compter parmi nos abonnés.

Déjà abonné ? Connectez-vous à votre espace personnel pour profiter de votre lecture sans publicité.