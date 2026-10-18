L’ASSE a arraché trois points précieux ce samedi face au Red Star (0-1). Dans une rencontre serrée, les hommes de Ian Cathro sont parvenus à rester solides. Une satisfaction pour le technicien écossais. D’après des propos rapportés par Ici Saint-Etienne Loire.

Les Stéphanois se sont offerts un matelas confortable ce samedi, face au Red Star (0-1). Placés sur de bons rails rapidement (0-1, Irvin Cardona), les Verts sont restés solides face aux incursions Audoniennes.

Et ce malgré des Stéphanois encore fatigués de la trêve internationale : « Quelques joueurs ressentent encore l’effet de cette longue trêve internationale », constate Ian Cathro. « Cardona commençait à ressentir de la fatigue, et Naïr a fini le match difficilement. »

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Toujours premiers à l’issue de cette neuvième journée, les hommes de Ian Cathro comptent désormais cinq points d’avance sur Reims, ses premiers poursuivants (Reims, Red Star).

« Aujourd’hui, on a une équipe. »

C’était le match piège du début de saison de l’ASSE. Face à des Franciliens reputés tenaces, les Stéphanois ont tenu la baraque sans trembler. « Réussir à sortir de cette rencontre avec un clean sheet est vraiment très positif pour nous », souligne Ian Cathro en conférence de presse. Contre une « équipe de qualité », souligne le technicien, « les joueurs ont gardé le contrôle dans beaucoup de situations », ajoute-t-il. « C’était un bon adversaire, et il a fallu beaucoup de travail pour ne pas les laisser gagner. »

Ce succès au sommet a surtout valeur de symbole pour l’entraîneur de l’ASSE, qui a sauté dans les bras de ses joueurs au coup de sifflet final. « Dans les dix dernières minutes du match, j’ai regardé les joueurs sur le terrain, la façon dont tout le monde était connecté. Et je me suis dit : aujourd’hui, on a une équipe.

On a une équipe maintenant. Je voulais que les joueurs ressentent que ce soir était un peu différent. Et je voulais que les supporters, qui avaient fait le déplacement jusqu’en région parisienne, leur transmettent ce message. C’était important pour moi. «

L’ASSE s’installe un peu plus en tête

Mais c’est surtout sur le plan comptable que les Stéphanois ont réalisé un gros coup. En l’emportant, ils se sont plus que jamais installés sur le fauteuil de leader.

Avec la première place en ligne de mire, Ian Cathro n’entend pas prédire le futur. « Je n’ai pas de machine magique pour nous emmener en mai. Mais ce que nous devons faire, c’est vivre dans le moment. » Une victoire qui installe encore un peu plus l’ASSE la plus haute marche du podium. « Nous avons montré clairement que nous pouvons gagner ce genre de matchs », soutient le technicien écossais. « Ce n’est pas forcément un message au reste du championnat, c’est simplement la capacité de battre une équipe très douée. C’est pour ça que j’appelle ça un moment plus grand. »