L’ASSE s’apprête à accueillir Angers SCO ce week-end pour une rencontre cruciale. Handicapé par plusieurs absences majeures et en quête de résultats positifs, Eirik Horneland devra revoir ses choix tactiques. Découvrez la composition de départ des Verts pour ce match décisif qui débutera à 19h sur les antennes de DAZN.

L’ASSE devra composer sans Ibrahima Wadji et Ben Old, tous deux indisponibles. L’absence prolongée de l’attaquant et du milieu offensif représente un véritable casse-tête pour Horneland, qui devra puiser dans son effectif pour trouver des solutions alternatives. Toutefois, le retour en forme d’Irvin Cardona et Lucas Stassin, passeur et buteur face à l’OM, offrait des options intéressantes en attaque.

Un duel crucial pour le maintien de l'ASSE

Actuellement 16es de Ligue 1 avec 18 points, les Stéphanois doivent impérativement engranger des points pour espérer se maintenir. Ce match est le début d'une série de quatre matchs qui doit permettre au club d'engranger des points (Angers, Nice, Montpellier, Le Havre). En face, Angers SCO, 11e avec 26 unités, semble en bonne posture pour assurer son maintien. Forts de leurs résultats récents, les Angevins ne sont qu’à quelques encablures de leur objectif de saison. Un exploit quand on connait leur début de saison difficile.

Lors du match aller en octobre 2024, Angers avait dominé les Verts 4-2. L’ASSE aura donc à cœur de prendre sa revanche et de faire oublier ce revers qui avait lancé la saison des joueurs d'Alexandre Dujeux.

Des choix osés pour Horneland !

Pour cette finale, Eirik Horneland a fait des choix forts et n'a pas hésité à trancher dans le vif ! Pierre Cornud et Zuriko Davtashvili quitte le onze ! Yvann Maçon retrouve le couloir droit de la défense. Ce qui permet à Léo Pétrot de basculer à son poste de prédilection dans le couloir gauche. La charnière Batubinsika - Nadé est reconduite. Tout comme le trident Ekwah - Bouchouari - Tardieu au milieu de terrain. Ce dernier enchaine une seconde titularisation d'affilée. Une première depuis août ! Plus étonnant, Eirik Horneland a choisi d'aligner un trio composé d'Irvin Cardona, Lucas Stassin et ... Djylian N'Guessan ! Le jeune attaquant de 16 ans remplace numériquement Zuriko Davitashvili qui débutera sur le banc de l'ASSE.

La composition de l’ASSE

Le XI des Verts : Larsonneur - Maçon - Batunbinsika - Nadé - Pétrot - Ekwah - Bouchouari - Tardieu - Cardona - Stassin - N'Guessan.

Allez les Verts !