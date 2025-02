L'ASSE jouait ce samedi à 16h le derby face à l'Olympique Lyonnais. Un match en terres lyonnaises. À l'aller, les joueurs de Razik Nedder l'avaient emporté 1-0 grâce à un but en fin de match de Jibril Othman sur un penalty obtenu par Meyvin Agesilas. Résumé du match.

La compo de l'ASSE

XI de départ : B. Fall - Pedro, Kinunga, Ndiaye, Makhloufi - Gadegbeku, C. Fall, Gauthier, Eymard - Agesilas, El Jamali.

Sont entrés en jeu : Kies, Mayilla, Sahraoui.

Résumé du match

Le match commence sur une grosse intensité. Les Verts imposent un gros pressing aux lyonnais qui peinent à enchainer les passes. Les coéquipiers de Cheikh Fall se créent plusieurs situations et c'est sur un très bon centre du milieu sénégalais qu'El Jamali ouvre le score d'une belle tête décroisée. C'est donc logiquement que les Verts passent devant. Ils sont proches de doubler la mise sur corner mais Agesilas voit sa tentative passer au-dessus de la barre du portier lyonnais.

À 10 minutes avant la pause, Ndiaye va se faire chiper le ballon dans les pieds par le 9 lyonnais. Seul, il s'en va battre Boubacar Fall et remettre les deux équipes à égalité. 1-1, c'est le score à la pause. La seconde période offre deux belles occasions à Enzo Molebe mais sans que ça soit fatal. Le match arrive à la 95e minute, et Makhloufi trouve Fall qui marque le but du 2-1 ! Magnifique victoire des stéphanois.

Le week-end prochain, l'équipe de Nadir El Jamali jouera le Challenge des Espoirs. En effet, l'ASSE se déplacera à Montpellier le mercredi 26 février avant d'affronter à domicile le FC Nantes le lundi 3 mars. Des rencontres toujours riches sur le plan formation pour nos jeunes pousses. Ensuite, les Verts ne joueront que le dimanche 9 mars en championnat. Ils accueilleront un concurrent direct au maintien : Chassieu-Décines. Les deux équipes s'étaient quittées sur un score de parité à l'aller (2-2).

Crédit photo : asse.fr