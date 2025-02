Ce samedi, l’ASSE rencontrera Angers pour un match capital dans la course au maintien en Ligue 1. Si plusieurs absents sont déjà connus, de nombreux retours sont également attendus dans le groupe convoqué par Eirik Horneland. Toutefois, le onze de départ reste incertain, et les choix tactiques du coach norvégien seront intéressants à observer pour cet ASSE-Angers. Voici les options dont il dispose pour composer son équipe.

Lors de la conférence de presse d’avant-match, Eirik Horneland a fait le point sur l’état de ses troupes : "Yvann Maçon et Aïmen Moueffek sont pleinement de retour à l’entraînement. Dennis Appiah poursuit sa réathlétisation, Anthony Briançon a quelques soucis physiques et Pierre Cornud a reçu un coup ce matin. Igor Miladinovic et Ibrahim Sissoko sont malades aujourd’hui."

Un casse-tête pour le poste d’arrière droit

Face aux nombreuses incertitudes, plusieurs options s'offrent au coach stéphanois. Commençons par le poste d’arrière droit. La semaine dernière, au Vélodrome, Léo Pétrot a été aligné à ce poste, bien qu’il soit initialement formé comme défenseur central. En grande difficulté face à Marseille, sa reconduction semble improbable. Il pourrait toutefois réapparaître à gauche si Cornud est finalement forfait.

Quelles sont donc les alternatives pour Eirik Horneland ? Tout d'abord, Dennis Appiah, spécialiste du poste. Cependant, le coach a précisé qu’il était encore en phase de réathlétisation, ce qui rend sa participation incertaine. Une autre option serait de faire appel à Yvann Maçon, de retour d’une longue blessure. Enfin, une solution plus audacieuse consisterait à titulariser Kevin Pedro, jeune joueur de la réserve, qui a déjà disputé une rencontre en tant que titulaire en début de saison face à Monaco.

En défense centrale, Mickaël Nadé devrait tenir sa place. À ses côtés, Batubinsika, en difficulté ces dernières semaines, pourrait voir sa place de titulaire vaciller au profit du nouvel arrivant Maxime Bernauer. Ce serait un choix fort de la part d’Eirik Horneland, qui a déjà relégué Yunis Abdelhamid sur le banc.

Un milieu de terrain à recomposer

Le milieu de terrain est également sujet à de nombreuses incertitudes. Pierre Ekwah devrait être aligné en sentinelle, tandis que Benjamin Bouchouari occuperait un rôle de milieu box-to-box. Reste à savoir qui complétera ce trio. Louis Mouton, auteur d’une bonne entrée à Marseille, pourrait prétendre à une place de titulaire. Florian Tardieu, plus expérimenté, offre une alternative crédible grâce à sa maîtrise technique, même s’il peine face à des adversaires rapides. Enfin, Aïmen Moueffek, de retour à l’entraînement, pourrait être la surprise du onze de départ. Ces dernières semaines, le joueur formé à l’ASSE qui jusque-là postait des messages énigmatiques sur Instagram, pourrait entrevoir la fin de ses soucis physiques et prouver à son coach qu'il est une solution crédible. Une titularisation semble peu probable, mais pas impossible.

Horneland tenté par un pari sur les ailes ?

Sur les ailes, l’incertitude demeure. Davitashvili apparaît comme un choix logique pour Eirik Horneland, mais son individualisme a été pointé du doigt ces dernières rencontres, ce qui pourrait lui coûter sa place de titulaire. Irvin Cardona, auteur d’une excellente entrée contre Marseille avec une passe décisive pour Lucas Stassin, postule de toute évidence pour entamer la rencontre. De son côté, Augustine Boakye, transparent lors de la première mi-temps face à l’OM, semble davantage sur la sellette. La probabilité est forte qu’un duo Cardona-Davitashvili soit aligné.

Pour cette première finale pour le maintien, l'entraîneur de l'ASSE aura donc des choix forts à effectuer. Des choix qui vont démontrer quel style de coach il est. Sera-t-il audacieux et innovant ou bien misera-t-il sur la continuité…? Réponse samedi à 18h au moment de la parution du onze de départ !