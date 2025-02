L'ASSE est réputée pour s'appuyer sur centre de formation. Mathis Amougou est le dernier joueur issu du centre de formation à s'être envolé vers un grand club européen. Alors que la fin de saison arrivera plus vite que prévu, qui sont les joueurs les plus susceptibles de décrocher un contrat professionnel en fin de saison ?

Kevin Pedro, une ascension fulgurante

Révélation de la préparation estivale, Kevin Pedro a su convaincre le staff de l’ASSE. Ce défenseur né en 2006 s’entraîne régulièrement avec le groupe professionnel depuis plusieurs semaines. À seulement 18 ans, il avait signé un contrat stagiaire pro en juin 2024 à l’issue de son contrat aspirant. Désormais, les dirigeants stéphanois souhaitent sécuriser leur pépite en lui proposant un premier contrat professionnel. Une décision stratégique alors que le joueur suscite déjà l’intérêt de plusieurs clubs.

Mohamed-Lamine Ndiaye, une situation à suivre

Autre dossier à surveiller, celui de Ndiaye Mohamed-Lamine. Défenseur central arrivé de Guédiawaye, il est un cadre de l’équipe réserve et arrive en fin de contrat en juin prochain. Très apprécié par le club, ce gaucher suscite également l’intérêt de clubs étrangers. Un contrat professionnel sera sûrement envisagé pour sécuriser son avenir à l’ASSE.

La génération 2007 en approche

Plusieurs joueurs de la génération 2007 sont également susceptibles de signer professionnels. En effet, ces jeunes arrivent en fin de contrat à la fin de la saison. Un choix se dressera devant le club entre contrat professionnel, En tête de liste, Nadir El Jamali et Luan Gadegbeku pourraient être verrouillés par le club. Surclassés avec la réserve, ces deux joueurs sont régulièrement sélectionnés avec l’équipe de France U18, témoignant de leur fort potentiel.

Paul Eymard à sécuriser rapidement

L’ASSE pourrait également sécuriser plusieurs joueurs de la génération 2008 afin d’éviter des déconvenues. Parmi eux, Paul Eymard, talentueux milieu de terrain international français U17, attire particulièrement l’attention. Surclassé en réserve, il figure parmi les joueurs les plus prometteurs du centre de formation stéphanois. Attendu à l’Euro U17 avec la France, il devrait parapher un contrat professionnel avant cette compétition.

Kenzo Kies et Maedine Makhloufi en attente

En plus de Pedro, deux autres jeunes talents pourraient voir leur avenir s’éclaircir sous le maillot vert. Kenzo Kies, joueur polyvalent capable d’évoluer à plusieurs postes, et Maedine Makhloufi, latéral gauche prometteur, sont tous deux candidats à un contrat d’une saison supplémentaire, comme l'ont eu Marwann N'zuzi et Israël Kinunga la saison dernière. Leur potentiel et leur progression au sein de la formation stéphanoise pourraient leur permettre de franchir ce palier décisif.

L’ASSE continue ainsi de miser sur la formation, un axe stratégique qui a souvent porté ses fruits par le passé. Offrir un premier contrat professionnel à ces jeunes joueurs s’inscrit dans la volonté du club de construire sur le long terme tout en assurant la pérennité de son effectif. Si ces signatures se concrétisent, elles viendraient renforcer une dynamique positive autour du centre de formation stéphanois.