La trêve internationale de septembre a débuté ce lundi 2 septembre, jusqu’au mardi 10 septembre 2024. De l’équipe première aux équipes jeunes, grands nombres de Stéphanois ont été convoqués par leurs sélections respectives. Amougou et Aiki cartonnent avec la France U20. Si Amougou a regagné le Forez, Ayman Aiki est resté en sélection.

Début tonitruant avec la France U20

Véritable diamant à polir, Mathis Amougou constitue l’une des plus belles promesses de la formation stéphanoise. Titulaire à trois reprises depuis le début de la saison, le milieu de terrain étonne par ses facilités dans l’entre-jeu. De son côté, Ayman Aiki gravit les échelons petit à petit. Le joueur de 19 ans a même débuté face à Brest le week-end dernier.

Habitués des équipes jeunes de l’Équipe de France, les deux Stéphanois ont ainsi été appelés pour la première fois avec les moins de 20 ans. Bernard Diomède a en effet sélectionné 22 joueurs pour un premier stage de préparation avec la phase finale de la Coupe du monde en ligne de mire. Au programme, une double confrontation face à la Suisse U20.

Pour la première rencontre, Mathis Amougou et Ayman Aiki ont largement contribué à la victoire, 5 buts à 3, des leurs. L’attaquant est parvenu à inscrire un but et à délivrer une passe décisive … sur son coéquipier Mathis Amougou, justement. Des débuts réussis pour nos deux jeunes Stéphanois.

Seconde victoire pour les Bleuets

Les joueurs de Bernard Diomède disputaient ce lundi la seconde opposition face aux Suisses. Dès la 9ème minute de jeu par l’intermédiaire de l’attaquant havrais Steve Ngoura. Ce dernier reste sur trois réalisations en deux matchs avec les U20. Quelques minutes plus tard, la Natie recollait à la marque grâce à Esey Gebreyesus (18ème minute). Dans une opposition équilibrée sans trop d’occasions, Senny Mayulu permet finalement aux tricolores de s’imposer à la 70ᵉ minute. Cette fois-ci Ayman Aiki n’a pas marqué.