L’ASSE a vu le départ de nombreux joueurs lors de cette trêve internationale. Au-delà de l’effectif professionnel, plusieurs joueurs du centre de formation sont avec leur équipe nationale respective. En effet, Jebril Sahraoui (Algérie U20), Fodé Camara et Luan Gadegbeku (France U18) jouaient aujourd’hui. Retour sur leurs prestations respectives.

Camara et Gadegbeku (ASSE) face au Portugal

Après avoir remporté un match aux tirs aux buts contre la Suisse (2-2, 4-2 au TAB), la France affronte le Portugal dans une position de leader. Une position qu’ils tenteront de conserver. Après avoir disputé 15 minutes chacun lors de la première rencontre, les joueurs de l’ASSE Gadegbeku et Camara étaient titulaires. Ils auront joué 55 minutes avant de céder leur place. Menés 2-0 comme contre la Suisse, les français sont revenus à 2-2 avant qu’un orage interrompe la rencontre à 15 minutes de la fin.

Les joueurs ne rentreront pas sur le terrain. Une décision sera prise plus tard sur la suite de cette rencontre. Les bleuets affronteront l’Angleterre pour la dernière rencontre de ce tournoi de Limoges.

Amougou et Aiki décisifs

La sélection nationale U20 disputera deux matchs amicaux face à la Suisse à Clairefontaine, le vendredi 06 et le lundi 09 septembre 2024. Cette double confrontation est un premier stage pour préparer la phase finale de la Coupe du monde, prévue en 2025 au Chili. Pour ce premier acte contre nos voisins helvétiques, les stéphanois ont été inspirés et se sont imposés 5-3. En effet, Ayman Aiki s’est offert un but et une passe décisive pendant que Mathis Amougou a inscrit un but. La passe décisive de Ayman Aiki est sur le but de Mathis Amougou. Des performances satisfaisantes pour les deux protégés de Bernard Diomède !

Probablement du match contre Lille de vendredi, les deux joueurs formés à l’ASSE joueront un second acte ce lundi à 15h toujours à Clairefontaine. Ils rentreront ensuite dans le Forez pour préparer la 4ᵉ journée de Ligue 1 !