L’ASSE fait son retour dans l’élite du football français et donc dans le « Top 5 européen », dont la légitimité peut-être contestable. Le centre de formation de Saint-Étienne fait parler de lui en ce début de saison, notamment au travers de l’éclosion, aux yeux du grand public, du joyau Mathis Amougou. Dans ce contexte, nous nous sommes demandés quels sont les joueurs formés à l’ASSE (et nés après le 1er janvier 2000) qui ont disputé le plus de matchs dans ce Big 5.

Fofana, Saliba et Gourna : Les exemples à suivre

Lorsque nous évoquons le centre de formation de l’ASSE, leurs noms sont sur toutes les lèvres. Trois joueurs, deux postes différents, des ascensions fulgurantes et des destinées plus ou moins similaires. Wesley Fofana, issu de la génération 2000 a paradoxalement éclot quelques mois après son cadet William Saliba (2001). Tous deux évoluent aujourd’hui outre manche en Premier League. Pour y parvenir, les deux joueurs ont emprunté des trajectoires différentes.

D’un côté Wesley Fofana n’a même pas disputé une saison pleine avant de prendre le chemin de Leicester à l’été 2020. De l’autre, William Saliba a signé à Arsenal à l’issue d’une saison complète avant d’être prêté dans le foulée à son club formateur, puis d’être prêté à Nice puis Marseille, avant de s’imposer sous les couleurs d’Arsenal. Titulaire indiscutable dans l’esprit de Mikel Arteta, William Saliba est devenue une référence aussi bien en Angleterre qu’à l’échelle internationale, lui qui a fait partie de l’équipe-type de l’Euro 2024.

Leur cadet, Lucas Gourna a fait un choix de carrière différent, Après avoir disputé plus de 60 matchs en Ligue 1 avec son club formateur, le milieu de terrain a fait le choix de rejoindre une pépinière, celle du Red Bull Salzburg en Autriche. En deux ans, Lucas Gourna a déjà disputé 11 rencontres de Ligue des Champions. Il est certain que le joueur originaire de Villeneuve-Saint-Georges reviendra dans le Top 5 européen très prochainement.

Derrière, des destins variés et contrastés

Derrière ce trio de tête qui sera assurément rejoint dans les prochaines années par Mathis Amougou, nous retrouvons… Charles Abi. L’attaquant formé à l’ASSE a vécu une véritable descente aux enfers, entre écarts extra-sportifs, contre-performances et soucis de santé. Malgré tout, Charles Abi a disputé pas moins de 43 matchs de Ligue 1. Juste derrière, Saïdou Sow le talonne. Le défenseur central guinéen a quitté le Forez à l’été 2023 pour revenir en Ligue 1, du côté de Strasbourg, où il a d’abord eu du mal à s’imposer avant de faire ses preuves et de changer de statut durant la deuxième partie de saison dernière. Aujourd’hui, à 22 ans, il cumule 41 matchs de Ligue 1.

Son ancien coéquipier Aïmen Moueffek, lui, a fait le choix de la stabilité en prolongeant son aventure en Vert cet été. Le milieu de terrain box-to-box n’a jamais quitté le navire stéphanois depuis son arrivée en 2012 à l’école de foot. Il compte désormais bien faire grimper le compteur de matchs de Ligue 1, lui qui affiche actuellement 34.

Enfin, Etienne Green et Maxence Rivera sont les deux derniers joueurs à avoir dépassé les 15 matchs en Ligue 1. Le premier a pris cet été la direction du Championship (D2 anglaise) tandis que le second a fait le choix de rester en Ligue 2 du côté de Dunkerque.

Les joueurs (nés à partir de 2000) formés à l’ASSE qui ont disputé le + de matchs dans le TOP 5 européen