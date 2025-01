Le mercato d’hiver touche à sa fin, et l’ASSE s’active pour ajuster son effectif. Alors que plusieurs départs sont espérés dans les dernières heures (Aiki, Monconduit, Briançon…), la semaine a débuté avec le retour d’Irvin Cardona. Parmi les mouvements attendus, celui du jeune Ayman Aiki semble désormais acté.

Un parcours prometteur à l'ASSE

Recruté en provenance de Joinville, Aiki a rapidement brillé sous les couleurs des Verts. Auteur de deux excellentes saisons avec les U17 et U19, il s’est distingué par son efficacité devant le but, avec 11 réalisations lors de sa dernière saison chez les U19 Nationaux. Ses performances lui ont permis d’être surclassé, de signer un contrat professionnel avec l'ASSE et de représenter la France à l’Euro U17.

Après ces débuts remarquables, Aiki a découvert la Ligue 2 lors de la saison 2023-2024 sous les ordres de Laurent Batlles. Il s’est immédiatement illustré en marquant face à Dijon lors de son premier match. Malgré une baisse de régime qui l’a conduit à évoluer avec la réserve, le club a renouvelé sa confiance en prolongeant son contrat jusqu’en 2026.

Une nouvelle étape à Bastia

Cette saison, sous Olivier Dall’Oglio, Aiki a eu l’opportunité de goûter à la Ligue 1. Bien que ses minutes soient limitées, ces apparitions marquent une étape clé dans sa progression. Cependant, afin d’accélérer son développement, un départ temporaire semblait inévitable.

Selon les informations de Foot Mercato, Ayman Aiki devait s'envoler du côté de Beerschot VA. Nous vous évoquions, hier, l'intérêt prononcé d'un club belge pour le joueur. Il s'agissait bien de Beerschot qui lutte pour le maintien. Dans la foulée, nous vous indiquions ce jour que rien n'était acté. La priorité du joueur allant même plutôt vers un autre club. Le Progrès a complété cette information en précisant qu'Ayman Aiki allait filer en prêt du côté de Bastia. Une information que nous sommes en mesure de vous confirmer. Apprécié par Frédéric Antonetti, le joueur a préféré partir pour l'Ile de Beauté.

Ce prêt, sans doute bénéfique pour les deux parties, permettra au joueur de gagner en expérience avant de revenir plus fort chez les Verts. L'ASSE enregistre un second départ après Lhery. Une opération dégraissage toujours aussi complexe. Le Progrès précise en aparté que Thomas Monconduit ne compte pas partir avant la fin de son contrat en prévu en juin.