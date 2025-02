L'ASSE a officialisé l’arrivée du défenseur Maxime Bernauer. Son ancien coéquipier au Dinamo Zagreb, Kévin Théophile-Catherine, a dressé son portrait sur le site Poteaux Carrés. Voici quelques extraits de son témoignage.

Eirik Horneland, entraîneur de l'ASSE, a montré sa satisfaction de signer un nouveau joueur : "Maxime est un très bon joueur de ballon, très bon dans la construction, avec une personnalité volontaire. C'est un bon joueur qui entre dans le groupe et qui va nous emmener, dans la situation dans laquelle nous sommes, beaucoup d’enthousiasme."

"Maxime est d’être associé avec quelqu’un fort dans les duels à côté de lui."

"Je ne connais pas très bien l’effectif actuel des Verts mais je pense que si Sainté joue avec deux centraux, l’idéal pour Maxime est d’être associé avec quelqu’un fort dans les duels à côté de lui. Attention, Maxime se défend bien dans les duels aussi, il ne se cache pas. Mais l’excellent relanceur qu’il est associé à un joueur qui met plus d’impact, ça peut faire un duo complémentaire. Il a démontré toutes ses qualités notamment lors des matches de Ligue des Champions. À 26 ans, c’est un garçon qui a cette envie de progresser et qui arrive beaucoup d’envie et de détermination à Sainté. On en a bien sûr discuté, il est très motivé à l’idée de découvrir la Ligue 1 dans un club de passionnés comme les Verts."

"Avec Ronaël Pierre-Gabriel et Nathanaël Mbuku, on est 3 anciens Verts au Dinamo Zagreb. Comme tu peux l’imaginer, on n’a dit bien que du bien sur le club et sur les supporters extraordinaires." (Théophile Catherine sur l'ASSE et Maxime Bernauer)

"Je suis sûr qu’il va bien s’intégrer à l’ASSE et qu’il va bien combiner défensivement avec les autres joueurs. J’espère qu’il va aider le club à se maintenir et à prendre moins de buts. Va savoir, peut-être qu’il réussira aussi à en marquer à Sainté ? Après, ça dépend des consignes du coach, si on l'autorise à monter sur corner. Je ne me fais pas souci pour Maxime, c’est à la fois un bon gars et un bon joueur. J’espère qu’il va briller à Sainté. Avec Ronaël Pierre-Gabriel et Nathanaël Mbuku, on est 3 anciens Verts au Dinamo Zagreb. Comme tu peux l’imaginer, on n’a dit bien que du bien sur le club et sur les supporters extraordinaires. On est content que Maxime puisse connaître à son tour l’ambiance unique du Chaudron. Je lui ai aussi parlé du docteur Tarak Bouzaabia, quelqu’un qui est très important à Saint-Etienne et que j’apprécie beaucoup car c’est quelqu’un d’attentionné, qui t'aide à t'intégrer."

