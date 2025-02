ASSE : Malgré les obstacles, Horneland a débuté son chantier !

Après 21 matchs (16 de Ligue 1 et un de Coupe de France), il n'y en a plus un seul. Aucun joueur n'a pas participé aux 21 rencontres de l'ASSE depuis le début de saison. En revanche, quatre joueurs ont disputé 20 rencontres : Larsonneur, Batubinsika, Davitashvili et Appiah. Derrière, Lucas Stassin a pris part à 18 rencontres tandis que Mathis Amougou, Pierre Ekwah et Léo Pétrot en ont joué 17.

Au final, seuls six joueurs ont disputés plus de 1350 minutes de jeu depuis le début de saison (soit une moyenne d'environ 65 minutes par match) : Larsonneur, Batubinsika, Davitashvili, Appiah, Ekwah et Pétrot. Gautier Larsonneur est le joueur qui a le plus joué cette saison (1800 minutes) juste devant Dylan Batubinsika et ses 1721 minutes de jeu.