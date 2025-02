L'ASSE se déplaçait au stade Pierre Mauroy pour y affronter le LOSC (4-1). Une rencontre qui a basculé lors de l'expulsion de Dylan Batubinsika juste après la reprise. Voici les coulisses et l'inside de la rencontre en terres nordistes.

L’ASSE entame le match avec intensité et un pressing haut pour gêner Lille. Dès la 6ᵉ minute, Davitashvili intercepte un ballon, accélère et obtient un penalty qu’il transforme lui-même (1-0). Les Verts dominent et se procurent une grosse occasion par Mouton, qui manque le cadre. Mais Lille réagit et égalise sur un penalty concédé par Batubinsika après une faute sur David, qui le transforme d’une panenka (1-1).

Au retour des vestiaires, tout se complique pour Saint-Étienne. Batubinsika est expulsé dès la 47ᵉ minute, laissant les siens à dix. Malgré cela, Davitashvili a une occasion en or sur une passe d’Ekwah, mais il perd son duel face à Chevalier. Lille en profite : une relance ratée d’Abdelhamid permet à David de servir Sahraoui, qui ajuste Larsonneur (2-1). Peu après, Gudmundsson inscrit un but chanceux sur un centre-tir qui heurte la barre avant d’entrer (3-1). En fin de match, Sahraoui scelle la victoire avec un doublé, frappant entre les jambes d’Abdelhamid (4-1).

Malgré une première période convaincante, l’ASSE sombre après l’expulsion de Batubinsika et subit une lourde défaite.

Yvann Maçon donne de ses nouvelles

De retour à l’entraînement, Yvann Maçon s’est exprimé sur son nouvel entraîneur : "Ça va très bien, j’ai repris cette semaine avec le groupe et ça se passe très bien. Je suis content de retrouver mes coéquipiers. C’est que du bonheur. Il y a un rythme assez soutenu. J’ai eu du mal lors du premier entraînement mais je commence à reprendre le rythme. C’est la première fois avec ce coach, c’est un autre style. Ça va nous faire progresser et c’est que du positif."

Les coulisses des arrivées de Cardona et Bernauer à l’ASSE

Arrivé en debut de semaine dernière, Irvin Cardona s’est exprimé dans l’Inside Match Week sur son retour à l’ASSE : "Content d’être de retour, j’attendais ça depuis un moment. Maintenant que c’est fait, on va essayer d’être bon, de marquer plein de buts et faire comme j’ai pu faire auparavant."

Sur ses attentes : "Qu’on arrive à se maintenir, c’est le premier objectif. Après, c’est d’être performant individuellement et collectivement. J’ai pu retrouver mes coéquipiers dans le vestiaire. Ça me fait plaisir de les retrouver, ils m’ont pas mal manqué pour être honnête. J’ai pu voir le coach et le nouveau staff aussi donc c’est cool."

Eirik Horneland s’est également exprimé sur son nouveau joueur : "C’est fantastique d’enregistrer son retour, c’est un bosseur. C’est un bon joueur d’intervalle qui sait se placer dans les zones dangereuses. Nous avons hâte de le retrouver sur le terrain. Il sait ce que le club représente pour la ville. Il sait ce que c’est de jouer à Geoffroy Guichard. C’est parfait qu’il soit de retour."

Arrivé dimanche, Maxime Bernauer s’est egalement exprimé dans la dernière vidéo du club : "Je suis très heureux et fier. C’est un très grand club historique. Je suis très heureux de porter ce maillot. Le club a des supporters incroyables donc je suis très content. Il y a un maintien à aller chercher, c’est le plus important pour le club. J’ai envie de m’intégrer au plus vite dans le collectif. Je suis quelqu’un d’assez simple, je me fais pas de souci la dessus.

Jouer en Ligue 1 était un objectif dans ma carrière, je suis content et assez excité. Je suis très content de découvrir ce championnat là avec l’ASSE. Je suis venu une fois à Geoffroy Guichard et l’ambiance était incroyable malgré une tribune fermée. J’ai vraiment hâte de découvrir l’ambiance du Chaudron."