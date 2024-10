L’ASSE affronte Auxerre ce samedi après-midi. Cette rencontre de la 7ème journée de Ligue 1 intervient avant la trêve internationale. Plusieurs stéphanois sont conviés à rejoindre leurs sélections respectives. 2 joueurs de l’effectif professionnel ont été snobés par leur pays.

Plusieurs joueurs de l’ASSE sur le pont

Après le match face à Auxerre, plusieurs joueurs d’Olivier Dall’Oglio partiront en sélection. C’est le cas de Ben Old qui va rallier la Nouvelle Zélande. L’ailier va affronter Tahiti et la Malaisie durant cette trêve internationale. Zuriko Davitashvili va également rallier son pays. L’international géorgien affrontera l’Ukraine et l’Albanie pour le compte de la Ligue des Nations.

Dylan Batubinsika sera sur le pont avec le Congo. Le defenseur central affrontera la Tanzanie à 2 reprises. Ayman Aiki et Mathis Amougou sont sélectionnés avec l’Équipe de France U20 et U19. Du côté du centre de formation, Paul Eymard et Djylian Nguessan représenteront l’EDF U17. Nadir El Jamali sera du côté des U18 marocains.

Abdelhamid et Stassin snobés

Certains internationaux sont déçus au moment de connaître la liste de leur sélection. Yunis Abdelhamid a dû être dans ce cas au moment de l’annonce de la liste de Walid Reggragui. Le sélectionneur du Maroc n’a pas retenu le défenseur de l’ASSE. L’ancien rémois avait pourtant été appelé il y a un mois. Il avait même disputé la rencontre face au Lesotho dans son intégralité. Relégué sur le banc par ODO, Yunis Abdelhamid paye son début de saison en dessous des attentes.

L’autre joueur qui ne rejoindra pas sa sélection en début de semaine est Lucas Stassin. Le jeune attaquant belge n’a pas été retenu par le sélectionneur des diablotins rouges. Contrairement à Yunis Abdelhamid il n’avait pas rejoint sa sélection en septembre. La dernière recrue estivale des Verts avait refusé de se rendre en sélection. L’attaquant préférait se concentrer sur des débuts avec son nouveau club.