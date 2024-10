» Ce soir, il y a la blessure de Nadjma Ali Nadjim qui n’est pas une bonne nouvelle. On va attendre les examens, mais je suis peu confiant par rapport à l’issue du diagnostic. Cela signifie que l’on va devoir repenser un peu l’équipe et notre animation au milieu de terrain. On pense à elle. »

Ce jeudi, l’ASSE a communiqué à ce sujet:

Touchée au genou droit ce week-end lors de la deuxième journée d’Arkema Première Ligue sur la pelouse de Nantes, Nadjma Ali Nadjim est malheureusement victime d’une rupture du ligament croisé antérieur.

L’AS Saint-Étienne apporte tout son soutien à Nadjma et lui souhaite un prompt rétablissement !

De leur côté, les joueuses du Paris FC ont également fait le plein de confiance. Le club de la capital reste sur deux énormes succès en championnat. 6-0 contre Guingamp et 8-0 face au Havre ! Un adversaire redoutable, que les Vertes ont affronté en préparation. Score final 2-1 en faveur des parisiennes.

Le match se disputera le samedi 05 octobre à 14h au Stade Salif Keita.

Ce qu’il faut savoir

Arbitre centre : ALEXANDRA COLLIN

Arbitre assistant 1 : CLOTHILDE BRASSART

Arbitre assistant 2 : NAIMA KHETTOU

Arbitre remplaçant : RUBY SYKES

Délégué principal : PASCAL HINDERCHIETTE

Délégué adjoint 1 : AMAR REMLI

Rendez-vous sur la chaîne YouTube de l’Arkema Première Ligue, ou sur FFFtv pour suivre la rencontre.