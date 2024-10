Après un match nul arraché à Nantes, l’ASSE reçoit Auxerre à Geoffroy Guichard. L’occasion de retrouver pour la première fois le Kop Sud cette saison. Les supporters sont attendus nombreux cet après-midi. Retour sur la dernière réception des Auxerrois à Saint-Étienne.

L’ASSE veut faire chuter le leader

Nous sommes le 9 mars 2024, l’ASSE est sur une série de 4 matchs sans défaite. L’après Dunkerque sonne comme un déclic du côté du Forez. Irvin Cardona a ouvert son compteur, et les Verts semblent métamorphosés. Après avoir gagné 3-0 à Angers, 3 semaines auparavant, Sainté veut faire tomber Auxerre.

Les auxerrois restent sur 14 matchs sans défaite. Les hommes de Christophe Pélissier ont lancé cette série lors du match aller. Après 2 défaites de rang, l’AJA avait sèchement battu l’ASSE 5-2. 5 mois plus tard, Auxerre n’a plus connu la défaite. L’occasion pour l’ASSE de prendre leur revanche sur le match aller. Pour beaucoup de supporters, c’est également l’occasion de prendre une revanche sur le barrage retour de 2022. Moins de 2 ans après sa descente en Ligue 2, l’ASSE retrouve pour la première fois son bourreau dans le chaudron.

Une première mi-temps équilibrée

La tension est palpable du côté des tribunes de Geoffroy Guichard. Le stade est à guichets fermés pour cette rencontre, le premier d’une longue série. Plus de 36.000 supporters sont prêts à pousser les Verts vers la Ligue 1. Après 20 secondes de jeu, Lassine Sinayoko pense refroidir le chaudron. Le milieu offensif auxerrois est signalé hors-jeu et n’ouvre donc pas le score. Les 2 équipes auront des opportunités au cours d’une première période disputée. L’ASSE n’aura pas d’occasions franches jusqu’à la 36ᵉ minute. Sur une touche rapidement jouée, Moueffek trouve Chambost au point de penalty. Le milieu offensif manque son plat du pied qui aurait permis aux Verts de mener.

Cardona délivre un chaudron en ébullition

Le début de seconde période sera à l’avantage de l’ASSE. 2 minutes après le retour des vestiaires, Irvin Cardona centre pour Sissoko. La tête de l’attaquant malien n’est pas assez puissante pour tromper Donovan Léon. Moins de 10 minutes plus tard, Mathieu Cafaro est trouvé par-dessus la défense de l’AJA. L’ancien Rémois frappe directement sur le gardien qui relâche le ballon. La faute de main est fatale à l’AJA car Irvin Cardona avait suivi. L’attaquant prêté par Augsbourg pousse le ballon au fond des filets, 1-0 pour les Verts.

Le but stéphanois va réveiller les visiteurs et notamment Gauthier Hein. Peu en vue jusque-là, le meilleur joueur de Ligue 2 va se procurer une première occasion. La frappe de l’ancien messin est directement renvoyée par Larsonneur. 2 minutes plus tard, le portier stéphanois va à nouveau remporter son duel face à Hein. Le numéro 7 de l’AJA est trouvé à l’entrée de la surface. Il décoche instantanément une frappe qui oblige Larsonneur à une belle horizontale.

Les auxerrois poussent pour égaliser. 4 minutes plus tard, Maçon manque sa passe et offre une occasion énorme à Auxerre. Ravelosson butte une nouvelle fois sur un Larsonneur impérial. Le temps fort auxerrois n’est pas terminé. À la 70ᵉ, Mickaël Nadé détourne un ballon qui prenait la direction du but. En fin de match, Ibrahim Sissoko aura une balle de 2-0. Trouvé dans le dos de la défense, l’attaquant manque son duel avec Léon. La frappe de l’ancien sochalien fuit le cadre.

Malgré cette occasion manquée, Sainté s’impose 1-0 face à Auxerre et remonte à la 4ᵉ place. Les Verts sont à 3 points de Laval, 3ᵉ. L’ASSE remontera en Ligue 1 par le biais des barrages, Auxerre sera champion de Ligue 2. Ce samedi, la victoire est impérative pour les Verts face à un concurrent direct pour le maintien.