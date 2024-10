L’ASSE va affronter ce samedi l’AJ Auxerre à 17h au stade Geoffroy Guichard. Dans un match importantissime, l’issue de cette rencontre pourrait donner une première tendance sur la saison stéphanoise. En cas de défaite, Olivier Dall’Oglio pourrait être fortement menacé, voire débarqué (selon les informations de footmercato). En cas de victoires, l’ASSE compterait 7 points en 7 rencontres et serait dans les clous dans son objectif maintien.

L’ASSE va connaître quelques départs

À l’issue de cette rencontre contre Auxerre, une trêve internationale va s’ouvrir. Plusieurs joueurs de l’ASSE vont rejoindre leur sélection comme Ben Old qui va porter la tunique des all whites une nouvelle fois. L’occasion de recharger les batteries avant une série de 4 matchs pour l’ASSE qui s’annonce capitale. En effet, les Verts joueront contre Lens, Angers, Strasbourg, Lyon.

Titularisé lors de chacune des rencontres disputées par l’ASSE jusque-là, Zuriko Davitashvili va quitter le Forez pendant cette trêve. Il est retenu par Willy Sagnol pour le rassemblement de son pays natal.

Le programme de la Géorgie

Zuriko Davitashvili va tenter d’honorer sa 42ᵉ sélection avec la Géorgie. Pour cela, l’équipe de Willy Sagnol s’envolera vers l’Ukraine pour y jouer une rencontre le vendredi 11 octobre avant de rentrer en Géorgie pour y jouer contre l’Albanie le lundi 14 octobre. Une seconde rencontre qui n’intervient pas trop tard pour le numéro 22 stéphanois. En effet, il sera rapidement de retour pour la rencontre face à Lens qui se dispute le samedi 19 octobre à Geoffroy Guichard.

Avec 41 sélections, six buts et trois passes décisives, le joueur stéphanois va tenter de soigner ses statistiques. Pour sa première saison dans l’élite du football français, Davitashvili a délivré deux passes décisives cette saison en six journées.

Davantage utilisé comme un supersub avec sa sélection, le joueur de 23 ans voit le lyonnais Georges Mikautadze et le napolitain Kvicha Kvaratshkelia lui être préféré.