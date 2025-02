Match décisif pour l'ASSE samedi soir. Les Verts recevront le Stade Rennais dans un Geoffroy-Guichard qui récupère enfin ses deux kops. Eirik Horneland s'est présenté en conférence de presse ce jeudi et aborde le cas de ses attaquants. Extraits.

Pendant la longue suspension d'Ibrahim Sissoko, Ibrahima Wadji sur le flanc, Eirik Horneland a lancé dans le grand bain Djylian N'Guessan. Âgé de 16 ans, ce talent précoce est valorisé par son entraîneur qui compte bien le faire grandir.

Horneland veut s'appuyer sur N'Guessan

Eirik Horneland (Entraîneur de l'ASSE) : Djylian N'Guessan ? On essaie de le faire jouer. Il a joué sur sa première rencontre face à Nantes et depuis, il a participé à trois ou quatre matchs. On essaie de lui donner du temps de jeu. On sait que c'est important pour son développement. Aujourd'hui, il est dans une bonne position vis-à-vis du groupe. Il participe aux séances et il se bat pour gagner du temps de jeu. Et ce n'est pas parce qu'il est jeune qu'il a du temps de jeu, c'est surtout parce qu'il le mérite."

N'Guessan surprend Horneland

Eirik Horneland (Entraîneur de l'ASSE) : "Il est surtout surprenant par la maturité qu'il a. C'est aussi un très bon finisseur devant le but. Il est très bon pour être en relation avec ses coéquipiers sur le terrain. C'est un joueur de football inné. Il a cette connaissance du jeu et quelque chose qui était très important pour moi aussi, c'est son humilité."

L'ASSE va devoir être patiente

Eirik Horneland (Entraîneur de l'ASSE) : "Ibrahim Sissoko ? Il n’a pas joué depuis cinq ou six semaines. C'était le 22 décembre. C'est long, donc nous devons construire de nouveau. Ça fait cinq ou six semaines qu'il n'a pas joué, donc il va falloir vraiment qu'on travaille sur sa condition physique pour le ramener au meilleur niveau."