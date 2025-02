Match décisif pour l'ASSE samedi soir. Les Verts recevront le Stade Rennais dans un Geoffroy-Guichard qui a enfin purgé son huis clos partiel. Eirik Horneland s'est présenté en conférence de presse ce jeudi. Extraits.

Eirik Horneland (Entraîneur de l'ASSE) : "Rennes est une très bonne équipe qui s'est renforcée, et qui a aussi enregistré l'arrivée d'un nouveau coach. Il a commencé avec une victoire. C'est une équipe qui se retrouve à la lutte avec nous pour le maintien. Je pense que c'est une équipe qui est forte, avec de très bons joueurs. Rennes est un grand club. Je sais qu'ils feront tout ce qu'il faut pour lutter contre la relégation.

Ils vont venir à Geoffroy Guichard en pleine confiance après la victoire qu'ils ont enregistrée la semaine dernière. Il faut qu'on soit, nous aussi, à notre top niveau pour espérer faire quelque chose. On sait que depuis le début de la saison, l'ASSE a fait de bons résultats à domicile et on espère qu'on va continuer sur cette lancée. Ça va être un match entre deux équipes qui vont être avides de points, chacune avec son propre style de jeu. Ils ont le leur, on a le nôtre. Je pense que pour les observateurs qui vont regarder le match, ça risque d'être un match intéressant, plutôt ouvert.

ASSE - Rennes : "Aujourd’hui, ils sont avec nous."

Louis Mouton (Joueur de l'ASSE) : "Ce n’est pas parce qu'on recrute beaucoup qu'on a des résultats. Je considère que Montpellier a une belle équipe, avec des noms de joueurs qui ont joué 4 à 5 saisons en Ligue 1 au plus haut niveau. Pour autant, ils n'y arrivent pas. A contrario, il y a des équipes qui performent bien, comme Auxerre, avec une équipe qui a gardé en grande partie son effectif de Ligue 2. Il n'y a pas vraiment de vérité. C’est un assemblage de personnes qui fait que ça matche ou pas.

Rennes, aujourd’hui, ils sont avec nous. S'ils ont une bonne période, ils peuvent remonter. Ça pourrait être dur pour eux s'ils n'arrivent pas à gagner. Ils ont un très bon effectif. Mais à l'heure actuelle, ils sont avec nous. On considère qu'ils sont des concurrents aujourd’hui.

Le but est de ne pas laisser partir Nantes et les autres. Il faut essayer de garder le maximum d'équipe dans la course au maintien pour que tout le monde soit sous pression et que nous, on s'en sorte grâce au mental.

Un sentiment de revanche face à Rennes ? Non, car c'est un match où on était vraiment dans une période compliquée. On avait aussi pris un carton rouge même s'il ne faut pas se cacher derrière. Je pense que c'est deux matchs complètement différents. Eux, ils ont quasiment changé d'équipe. Puis c'est chez nous cette fois. C'est quand même bien différent. On est dans une dynamique tout autre. On veut prendre les trois points."