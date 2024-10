Les supporters de l’AS Saint-Étienne peuvent désormais vivre leur passion pour les Verts plus intensément que jamais grâce à Peuple-Vert, l'application mobile qui fait battre le cœur des fans de football. Disponible sur l’Apple Store et Android Market, cette appli offre une immersion totale dans l’univers de l’ASSE, pour rester informé et vibrer à chaque instant.

Une expérience immersive au plus près de l’ASSE

Peuple-Vert centralise toutes les actualités du club et offre des analyses, des comptes-rendus de matchs, des interviews exclusives, et bien plus encore. En quelques clics, les utilisateurs accèdent aux dernières nouvelles concernant les joueurs, le staff, et les compétitions. Plus besoin de chercher à droite et à gauche : tout est sur Peuple-Vert !

Des fonctionnalités pensées pour les Supporters de l'ASSE

L'application ne se limite pas aux simples informations. Voici quelques-unes des fonctionnalités qui rendent Peuple-Vert unique :

Résultats et Résumé : Soyez le premier à être informé des scores, des transferts et des événements importants grâce aux notifications push personnalisées. Vous ne manquerez aucun match, aucun transfert et aucune annonce majeure.

: Soyez le premier à être informé des scores, des transferts et des événements importants grâce aux notifications push personnalisées. Vous ne manquerez aucun match, aucun transfert et aucune annonce majeure. Information en direct : Peuple-Vert vous informe au quotidien, pour suivre chaque moment de votre club de cœur. Une option idéale pour ceux qui ne veulent rien rater !

: Peuple-Vert vous informe au quotidien, pour suivre chaque moment de votre club de cœur. Une option idéale pour ceux qui ne veulent rien rater ! Statistiques et Classements : Pour les plus passionnés, suivez en détail les performances de votre équipe et ses statistiques : classements, moyennes, et analyses des performances individuelles et collectives.

Une application pour tous les fans, où que vous soyez

Que vous soyez un fidèle supporter qui connaît tous les chants des Kops ou un simple passionné de football, l'application Peuple-Vert est conçue pour répondre à toutes vos attentes. Avec une interface simple et intuitive, naviguer dans l’application est un jeu d’enfant, même pour les moins technophiles.

Comment télécharger l’application ?

Peuple-Vert est disponible gratuitement sur l'Apple Store et Android Market. Quelques clics suffisent pour rejoindre la grande famille des supporters stéphanois et pour avoir toutes les informations sur votre club préféré à portée de main !

Rejoignez l’aventure Peuple-Vert dès maintenant !

N’attendez plus pour plonger dans l’univers des Verts et vivre votre passion de manière unique et personnalisée. Que vous soyez à la maison, au travail ou en déplacement, Peuple-Vert vous rapproche de votre club et vous fait vibrer à chaque instant. Rejoignez dès maintenant les supporters qui ont déjà adopté l’application et partagez l’amour de l’ASSE au quotidien !

Téléchargez Peuple-Vert sur votre smartphone et portez fièrement les couleurs des Verts !