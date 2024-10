L'ASSE, par le biais de son association Coeur Vert, mène de nombreuses opérations caritatives, solidaires et de partage tout au long de l'année. Après les inondations qui ont notamment touché le Gier et le Pilat, l'AS St-Etienne, par le biais de Coeur Vert, a fait un don à trois associations.

Le 18 octobre dernier, le président du Département de la Loire, Georges Ziegler envoyait un communiqué dans lequel il déclarait : « Toutes mes pensées vont aux Ligériens touchés par ces pluies diluviennes."

Des inondations historiques dans le Pilat et le Gier

"Par miracle, aucune victime n’est à déplorer. Dès le début des intempéries, aux côtés des services de l’Etat, et des sapeurs-pompiers, les agents départementaux de la direction des routes se sont mobilisés pour venir en aide aux communes touchées et pour sécuriser la circulation sur les routes départementales. Je tiens à saluer la solidarité et l’engagement exemplaire de ces femmes et ces hommes pour garantir la sécurité des déplacements des Ligériens. »

Il faut dire que les crues furent historiques ! De nombreuses associations et organismes se sont alors mobilisés afin d'apporter aide et soutien logistique, matériel et financier. Par le biais de son association Coeur Vert, l'ASSE a tenu faire un geste sous forme de don. Elle a ainsi récompensé l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de la Loire, la Protection Civile de la Loire et la Croix Rouge Française en leur faisant un don de 5000 euros chacune.

Le communiqué de l'ASSE

Après les pluies et inondations historiques survenues il y a une semaine dans le Gier et le Pilat provoquant de terribles dégâts, l’AS Saint-Étienne, par le biais de son association ASSE Cœur-Vert, matérialise son soutien par un don de 15 000€ répartis aux bénéfices de trois associations œuvrant pour les sinistrés.

Ainsi, l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de la Loire, la Protection Civile de la Loire et la Croix Rouge Française, engagées sur le terrain dès le premier jour des intempéries, vont chacune recevoir un don de 5 000€.

Le club et ASSE Cœur-Vert tiennent à remercier ces trois associations pour leurs engagements et les mettront à l'honneur lors de l’avant-match d’ASSE-Strasbourg du 2 novembre prochain au stade Geoffroy-Guichard.

Crédit photo : ASSE.fr