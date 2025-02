Si la rencontre de ce week-end sera très importante pour l'ASSE, le SCO d'Angers pourrait creuser l'écart et se rapprocher significativelent de l'objectif maintien. Alexandre Dujeux s'est exprimé en conférence de presse avant cette rencontre décisive. Extrait.

Alexandre Dujeux (Entraîneur du SCO d'Angers) : "Si on gagne à Saint-Étienne, c'est vrai que ça nous fera faire un pas de plus vers l'objectif. A ce titre-là, forcément, c'est un match très important. 34 points pour le maintien ? Même les statisticiens, je ne suis pas sûr qu'ils aient vraiment le chiffre exact à l'heure actuelle. Donc nous, on se focalise sur ce qu'on a à faire. Mettre les ingrédients qu'il faut pour se donner un maximum de chances de gagner. Quand on est à la tête d'une équipe ou même les joueurs dans leur investissement quotidien, la seule chose, c'est de donner le maximum pour pouvoir être récompensé. Nous, on ne peut faire que ça. Il n'y a que ça qui est tangible pour nous."

"On n'est pas favoris quand on va à Saint-Étienne"

Alexandre Dujeux (Entraîneur du SCO d'Angers) : "Ces matchs-là, il faut faire abstraction un peu des conséquences éventuelles. Évidemment, ça ajoute de la motivation et de la pression. Le jour J, il faut être sur les éléments qu'on doit mettre, sur le plan de jeu, les intentions, la solidarité, la combativité, l'efficacité. On doit être dans l'action sur le match. On n'est pas favoris quand on va à Saint-Étienne. Avec la ferveur, avec le stade Geoffroy-Guichard. Une équipe qui a pris 16 de ses 18 points à domicile. C'est une équipe qui est performante à domicile. Nous, on a quelques petites absences. Sur un match, c'est toujours très difficile. Nous, on part toujours en étant avec beaucoup d'envie, un plan de jeu, une solidarité, une ambition. On y va et puis on essaye de faire le maximum sur ce match-là. On sait que, à Saint-Étienne, ce n'est jamais évident d'aller s'imposer là-bas."

Le match aller bien en tête

Alexandre Dujeux (Entraîneur du SCO d'Angers) : "On verra les événements, comment ils vont tourner. Il y a deux ans, quand on était très très très mal, on avait fait un match là-bas. C'est vrai que ça avait été un peu houleux avec leurs supporters. Et puis, on avait fait 2-2. Ils avaient égalisé, ils étaient revenus et puis les supporters les avaient soutenus malgré tout jusqu'au bout. Sainté, c'est toujours particulier. C'est l'un des stades en France avec le plus de ferveur. Ça, c'est toujours un avantage pour l'équipe qui reçoit.

Ce sont des matchs particuliers. Ce sont des matchs où il y a beaucoup d'enjeux. Il faut être focalisé sur ce que nous, on doit y mettre. C'est collectif. C'est la concentration max. C'est tout un tas de choses qui font que. Il faut être dans l'instant et essayer de trouver les bonnes réponses.

Le match aller a déclenché quelque chose puisque ce fut notre première victoire. Nous avions validé de bons nuls. Un bien fou cette victoire face à l'ASSE"

Angers est fatigué mais s'accroche

Alexandre Dujeux (Entraîneur du SCO d'Angers) : "Oui, il y a Hountondji qui continue les soins, il y a Arcus qui est encore trop juste mais ça avance très bien. Biumla est toujours en délicatesse donc je pense que pour Saint-Etienne ça ne sera pas bon. Estéban Lepaul qui s'est fait mal à l'adducteur.

Himad Abdelli va mieux. Il un programme aussi qui doit le soulager. Ce que j'attends, c'est qu'il s'inscrive dans la durée pour pouvoir profiter au maximum de son potentiel. Il a fait la semaine d'entraînement. Face à l'ASSE ? On verra, on va décider.

Forcément que ça tire parce que les matchs qu'on gagne, c'est souvent d'un but. Il y a une grosse débauche d'énergie. Puis, on est toujours sous pression. Donc, forcément, ça tire à droite à gauche. Les sportifs de haut niveau, on a toujours des petits pépins à droite à gauche qu'il faut savoir gérer. Quand il y a une blessure qui occasionne un forfait, c'est le groupe qui doit répondre."