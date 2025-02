L’ASSE patine depuis plusieurs semaines en Ligue 1. Les hommes d’Eirik Horneland sont en quête d’un succès depuis le samedi 4 janvier dernier. Monté de Ligue 2 l’année dernière, le club du Forez aimerait éviter de retourner prendre l’ascenseur. La situation du club stéphanois a inspiré Julien Cazarre qui s’est moqué de Kilmer et des joueurs Verts.

Saint-Etienne vit une saison compliquée pour son retour dans l’élite. Les Verts sont actuellement 16èmes et barragistes et ne comptent que 3 points d’avance sur la dernière place occupée par Montpellier. L’ASSE affronte Angers ce week-end pour un match qui se présente comme un tournant dans la saison stéphanoise.

La saison des Verts inquiète beaucoup de suiveurs du foot. Le mercato estival n’a pour l’heure pas convaincu grand monde et le mercato hivernal n’a lui pas satisfait. Les supporters estiment qu’il y aurait dû avoir plus de renforts dans un effectif qui semble limité pour la Ligue 1.

Julien Cazarre se moque de l’ASSE

Julien Cazarre est connu pour ses blagues et parodies sur le football. Dans une nouvelle vidéo pour les Sopronos de Winamax intitulée "SOS - ASSE", l’ancien de J+1 n’a pas manqué de se moquer de certains joueurs des Verts et de Kilmer Sports. Julien Cazarre parodie la célèbre musique "Just Because Of You" présente dans le film "Les Bronzés font du Ski".

L’humoriste s’est d’abord payé Yunis Abdelhamid avant de s’attaquer à un "géorgien aux oreilles décollées". Zuriko Davitashvili est décrit comme une "tête de noeud avec un collier. C’est pas Kvara, personne le connaît." Lucas Stassin est aussi visé et comparé à un célèbre acteur Belge : "Stassin, c’est pas Revelli ou Larqué. C’est plus Poelvoorde dans Rien à Déclarer."

Les nouveaux propriétaires de l’ASSE, Kilmer Sports Ventures en prennent également pour leur grade : "Plus un pesos, nos canadiens ils lâchent pas les dollars". Une référence au mercato hivernal stéphanois, avec 0€ dépensés.

2 parodies pour le prix d’une

La musique change pour Gautier Larsonneur. Sur une parodie de "Last Christmas" de Wham!, le portier stéphanois n’est pas ménagé : "Larsonneur, c’est pas une passoire, mais on va pas se mentir, c’est but à chaque tir". Julien Cazarre se paye ensuite la défense stéphanoise : "Maçon, Cornud, Briançon, en défense ça file des frissons". Les milieux de l’ASSE n’y échappent pas non plus : "Moueffek, Miladinovic ça a de la gueule, surtout au Scrabble. Mouton et Tardieu, on dirait la suite française de Wallace et Gromit."

Dans un cadre montagnard, l’ancien de Canal + termine en reprenant 2 répliques cultes de Michel Blanc dans le rôle de Jean-Claude Dusse : "Quand reverrais-je Ligue 1 merveilleuse. Notre Horizon, c’est la Ligue 2". Supporter du PSG, Julien Cazarre compare la situation stéphanoise à celle du PSG en Ligue des champions. "Stéphanois avec le maintien, t’es comme Le Parisien en Ligue des champions. Tu peux pas tout miser sur ta technique… Oublie que t’as aucune chance. Vas-y fonce, on sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher.