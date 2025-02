L'ASSE jouera gros ce week-end face à Angers. Eirik Horneland s'est exprimé en conférence de presse avant cette rencontre décisive. Extrait.

Eirik Horneland (Entraineur de l'ASSE) : "La participation des pros en équipe Réserve ? Pour Maxime (Bernauer), comme pour les autres joueurs qui ont été utilisés, je pense à Yunis (Abdelhamid), Anthony (Briançon), Brice (Maubleu), Igor (Miladinovic) et Dylan N'Guessan qui est un petit peu entre les deux équipes. Tous ont vraiment eu la bonne attitude, ils se sont vraiment donnés dans ce match. Ils ont aussi pris du temps de jeu qui est très appréciable pour moi. Ils ont fait un bon travail avec cette équipe de plus jeunes joueurs.

Maxime n'a pas eu grand chose à faire, il n'a pas été très challengé, mais c'était bien pour lui de pouvoir retrouver des sensations de match, de pouvoir se retrouver sur le terrain."

Maçon est prêt

Eirik Horneland (Entraineur de l'ASSE) : "Pour Yvann Maçon, je ne suis pas un spécialiste, mais je n'ai pas vraiment de doute à propos de son genou. Le doute, si je peux m'exprimer comme ça, c'est sur le volume d'entraînement qu'il a et sur sa capacité à jouer, à répondre sur la rencontre. C'est plutôt ça qu'on doit prendre en compte aujourd'hui.

Ce que je vois, c'est que ses performances sont en train d'augmenter. Il peut être plus agressif, plus actif dans les sessions, et c'est un bon signe pour moi. Sans être un spécialiste médical, ça me laisse croire qu'il est plutôt confiant par rapport à son genou."

Une attaque en rodage pour l'ASSE

Eirik Horneland (Entraineur de l'ASSE) : "Sur les postes de devant, la certitude qu'on a aujourd'hui, c'est surtout autour de Zuriko Davitashvili car il a emmagasiné le plus de temsp de jeu. Irvin Cardona a manqué de temps de jeu à l'Espagnol. On lui a donné pas mal de temps à l'entraînement, comme en match. Et pour Augustine Boakye, c'est pareil. Il a été parfois présent, parfois absent. Il doit aussi prendre en volume. Aujourd'hui, le constat, c'est que, je ne sais pas qui je vais faire commencer, mais j'ai besoin des trois.

Quand je regarde les entraînements, la pression qu'ils apportent aux entraînements, quand je regarde ce qu'ils font dans les courses de haute intensité, je pense qu'ils sont de plus en plus proches de ce qui est nécessaire pour jouer pour 90 minutes."

Les trois joueurs ont vraiment un profil différent. Irvin Cardona est un joueur qui est capable de jouer sur la droite et de rentrer dans l'axe du terrain comme de jouer dans le dos de la défense. Augustine est plutôt un joueur d'axe. Il est capable de faire de bonnes choses à cette position. Et Zuriko est très bon sur le côté gauche. Il est très attiré par le but. Ils ont tous les trois un profil différent mais utile à l'équipe. Chacun d'entre eux sera très important pour réussir à nous maintenir."