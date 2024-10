Après le revers subi à domicile face à Lens, l'ASSE se tourne désormais vers un déplacement plus qu'important dans la course au maintien. En effet, Olivier Dall'Oglio et les siens sont attendus à Angers ce samedi pour un choc du bas de tableau. Un jeune arbitre à l'expérience déjà certaine, a été désigné par la fédération.

La Fédération Française de Football a communiqué les désignations arbitrales pour la 9ème journée de la saison 2024/2025 de Ligue 1. Pour officier lors de la rencontre entre Angers SCO (17ème) et l'ASSE (14ème), la fédération a désigné Marc Bollengier, arbitre de 32 ans qui a officie pour sa 3ème saison en Ligue 1 . La saison dernière, il a terminé à la 16ème place du classement des arbitres de première division.

Presque une découverte pour les Verts !

L’arbitre de 32 ans a connu une ascension fulgurante : lors de la saison 19/20, il officiait en National 2. trois saisons plus tard, il accédait à l'élite du football français, la Ligue 1 (saison 22/23). Depuis, il n'a jamais été déclassé. Au total, Marc Bollengier a arbitré 37 rencontres de Ligue 1 dans sa carrière.

L'arbitre originaire des Hauts-de-France a arbitré une seule rencontre de l'ASSE, c'était en toute fin de saison dernière en Ligue 2 : QRM/ASSE. Les Verts s'étaient inclinés 2 à 1 lors de la dernière journée du championnat. Un pénalty avait été sifflé en faveur des Verts et transformé par Ibrahim Sissoko.

Cette saison, Marc Bollengier a officié lors de quatre rencontres de Ligue 1 : Lyon/Nantes (2-0) ; Monaco/Montpellier (2-1) ; Le Havre/Auxerre (3-1); Paris/Montpellier (6-0). Au total, il a distribué 19 cartons jaunes soit une moyenne de 4.75 par match et deux seconds avertissements. Marc Bollengier a également sifflé un pénalty depuis le début de saison.

L’ASSE et Marc Bollengier en chiffres (1 match)

Historique :

QRM/ASSE (Ligue 2, saison 23/24) : 2-1

Statistiques