Après la victoire stéphanoise face à Lille (1-0), la rédaction de Peuple-Vert.fr a attribué une note à chaque joueur de l’ASSE.

Les critères de notation de la rédaction

10 Performance exceptionnelle 9 Excellente performance 8 Très bonne performance 7 Bonne performance 6 Performance correcte 5 Performance passable 4 Performance insuffisante 3 Mauvaise performance 2 Très mauvaise performance 1 Performance exécrable (ou expulsion)

Gauthier Larsonneur (7) : Comme à son habitude, Gauthier Larsonneur a été rassurant et s’est imposé comme la première rampe de lancement de l’équipe stéphanoise. On lui avait demandé de relancer long dans l’axe, notamment vers Lucas Stassin, une tactique qui n’a pas porté ses fruits et a conduit à subir le jeu. Cependant, Larsonneur a été solide lors d’interventions délicates, notamment avec une manchette après une tête lilloise sur corner en première mi-temps et lors de deux face-à-face. Un match solide pour le gardien de Saint-Etienne.

Pierre Cornud (6) : Cornud a semblé plus en difficulté que lors de son précédent match, en partie en raison de la qualité de l’adversaire. Si son apport offensif n’a pas été à la hauteur des attentes, il a tout de même tenté de perturber Zhegrova. Parfois dépassé, il a néanmoins su rester solide, à l’image de la défense stéphanoise.

Dennis Appiah (6) : Appiah a livré une prestation solide sur son côté droit, se montrant plus offensif que Cornud. Défensivement, il a également été solide face à Gudmundsson, un adversaire difficile à gérer.

Yunis Abdelhamid (6) : Le capitaine stéphanois a enfin livré une prestation aboutie. Solide et propre dans la relance, il a montré tout ce qu’on attend de lui. Sans être impérial, il a évité les erreurs majeures, même s’il aurait pu être pris à défaut lors du premier corner lillois qui a obligé Larsonneur à une belle parade.

Dylan Batubinsika (7) : Batubinsika a démontré sa puissance et sa vitesse, ce qui le rend plus à l’aise face à des attaquants vifs et techniques. Il a su s’imposer face à Bayo et a dominé le secteur aérien avec Abdelhamid. Solide et efficace.

Mathis Amougou (6) : Amougou a semblé un peu en retrait contre Lille, une opposition de haut niveau qui a certainement influé sur sa performance. Très généreux dans l’effort, il s’est montré à l’aise sous pression, mais il doit encore progresser physiquement et tactiquement pour franchir un palier. Pour passer ce cap et gagner en expérience il lui faut du temps de jeu, et c’est exactement ce que lui offre son coach !

Pierre Ekwah (7) : Pour un premier match, Ekwah a été très convaincant. Solide, propre techniquement et imposant physiquement, il a su s’imposer dans l’entrejeu. Ses qualités complètent parfaitement le duo qu’il forme avec Moueffek et Amougou.

Aïmen Moueffek (7) : Très actif dans son rôle de milieu box-to-box, Moueffek a su apporter sa technique et sa générosité pour amener les ballons vers la zone de vérité. Il a bien combiné avec ses coéquipiers, livrant une performance aboutie qui devrait conforter sa place dans le onze de départ. Un élément incontournable !

Mathieu Cafaro (6) : Auteur du premier but stéphanois dès la 6ème minute, Cafaro a inscrit une superbe frappe enroulée dans le coin opposé. Bien qu’il ait parfois manqué de constance, il a su provoquer Thomas Meunier sur son côté et s’est souvent mis en position de tir, obligeant le gardien lillois à s’employer. Il faut également souligner son apport défensif.

Lucas Stassin (5) : Pour sa première, il y avait beaucoup d’attente autour de Stassin. Il a montré de bonnes qualités de déplacement et de technique, mais il a manqué deux occasions en or. Il a tout pour réussir à Saint-Etienne et marquer de nombreux buts. Des débuts prometteurs, mais qui ne se sont malheureusement pas concrétisés par l’ouverture de son compteur « but ».

Le joueur du match

Zuriko Davitashvili (7) : Davitashvili a enfin montré tout son potentiel. Très actif sur les ailes, il a impressionné par ses gestes techniques, notamment un sombrero suivi d’un centre décisif pour Cafaro sur le but stéphanois. Impliqué et concerné, on l’a même vu haranguer le public. On espère qu’il pourra répéter ce genre de performance pour devenir le leader offensif qu’il doit absolument devenir.

L’entraîneur de l’ASSE

Olivier Dall’Oglio (6) : Dall’Oglio a aligné le meilleur onze possible et a été récompensé par la solidité de son équipe, notamment en défense face à des Lillois redoutables offensivement. Il semble avoir trouvé un trio de milieu de terrain complémentaire et son coaching a été judicieux tout au long du match. Il est resté proche de ses joueurs durant toute la rencontre et les a accompagnés par la voix afin d’obtenir cette première victoire.

Le classement général des joueurs

Pour être présent dans ce tableau, un joueur doit avoir participé à 33% des rencontres de la saison.