L’ASSE terminera sa série de matchs amicaux ce samedi en Allemagne. Après avoir affronté le Clermont Foot (match nul 1-1), Villarreal (victoire 3-1), Montpellier (victoire 1-2), Grenoble (défaite 5-3) et Getafe (défaite 1-0), les Verts vont faire face au SV Holstein Kiel cet après-midi. La rencontre se déroulera au centre d’entraînement du club allemand, à 16h30. Avec quelle équipe ?

Un dernier amical non diffusé

Face à Getafe mercredi, Dall’Oglio avait fait le choix d’offrir 70 minutes de jeu à ce qui ressemblait à une équipe B. Composé de jeunes joueurs (Amougou, Aiki, Gauthier etc) et de certains cadres de la saison dernière (Briançon, Monconduit etc), son onze était remanié et n’aura pas grand chose à voir avec l’équipe qui sera alignée à Monaco pour la première journée de championnat. En effet, que ce soit au niveau du schéma de jeu ou des hommes, il devrait y avoir plus à retenir de la rencontre amicale d’aujourd’hui, qui s’apparente à une dernière répétition. Celle-ci ne sera d’ailleurs pas diffusée, en partie afin de rester discret en vue du déplacement de samedi prochain. Le staff et le groupe auront eux toutefois l’occasion de régler les derniers ajustements à la vidéo.

La composition pour Kiel

Pour ce dernier match amical, Olivier Dall’Oglio est une nouvelle fois privé de plusieurs éléments. En effet, Aïmen Moueffek est toujours indisponible tout comme ses coéquipiers Mahmoud Bentayg, Léo Petrot et Ibrahima Wadji. Ci-dessous, retrouvez le onze choisi par le staff pour affronter Kiel. Pour rappel, cette opposition se déroulera sous le format suivant : deux périodes de 45 minutes, puis une prolongation de 30 minutes.

A noter le retour de Larsonneur, malade en milieu de semaine et qui fait son retour dans les cages. Au milieu, Fomba est préféré à Mouton. Boakye prend place sur le banc et c’est Cafaro qui animera un des deux couloirs. De son côté, le jeune Nzuzi enchaîne.

