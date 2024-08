Après une attente interminable au sujet des futurs diffuseurs de la Ligue 1. La LFP a enfin trouvé un accord avec DAZN et Bein Sports. L’occasion de dévoiler la programmation officielle des premières rencontres échéances de la saison. L’ASSE se rendra à Brest lors de la 3ème journée, voici la programmation de cette rencontre.

La Bretagne toujours bien représentée dans le monde professionnel

La région bretonne fait partie des régions comptant le plus de clubs professionnels dans le paysage du football français. Rennes et Brest en Ligue 1, Lorient et Guingamp en ligue 2, et Concarneau en National. Ce qui offrira aux Verts, comme la saison passée, 2 déplacement en Bretagne lors de l’exercice 2024-2025. Des déplacements ou les verts ne se sont imposés qu’une fois en Ligue 2, 1-0 face à Concarneau.

En ligue 1, la dernière victoire des Verts en Bretagne était à Rennes, le 14 février 2021, sur le score de 2-0. L’ASSE n’a pour autant jamais battu Brest à Francis Le Blé depuis le retour des Tyzefs dans l’élite en 2019-2020. La dernière victoire stéphanoise dans la préfecture du Finistère remonte à 2013 avec un but de Brandão.

Un déplacement chez la sensation de la saison passée pour l’ASSE

Après le déplacement à Monaco, 2 semaines auparavant, c’est un second déplacement niveau Champions League qui attend l’ASSE. Olivier Dall’Oglio retrouvera un de ses anciens clubs pour le compte de la 3ème journée de championnat, puisque ses hommes défieront le Stade Brestois. Le club breton a été la véritable équipe surprise de la saison 2023-2024, finissant 3ème de Ligue 1 et obtenant une qualification directe en Ligue des Champions. Les coéquipiers de Mahdi Camara ont réalisé la meilleure saison de l’histoire du club finistérien. Cette autre affiche niveau Champions League (oui n’ayons pas peur des mots), aura lieu le samedi 31 août à 17 heures et sera diffusée sur BeIN Sports.

Les Verts joueront donc pour la troisième fois en trois journées, le samedi. Les deux premières fois, face à Monaco et au Havre, l’ASSE aura le droit au prime-time, à 21h. Notons toutefois que ce déplacement à Brest sera donc diffusé sur BeIN Sports, fidèle diffuseur de l’ASSE lors des deux dernières saisons en Ligue 2. Il s’agira de la première fois de la saison en Ligue 1, après deux diffusions sur DAZN.

La programmation complète de la 3ème journée de Ligue 1 McDonald’s

Vendredi 30 août 2024 à 20h45 sur DAZN

Olympique Lyonnais – RC Strasbourg Alsace

Samedi 31 août 2024 à 17h00 sur beIN SPORTS 1

Stade Brestois 29 – AS Saint-Étienne

Samedi 31 août 2024 à 19h00 sur DAZN

Montpellier Hérault SC – FC Nantes

Samedi 31 août 2024 à 21h00 sur DAZN

Toulouse FC – Olympique de Marseille

Dimanche 1er septembre 2024 à 15h00 sur DAZN

AS Monaco – RC Lens

Dimanche 1er septembre 2024 à 17h00 sur DAZN

Angers SCO – OGC Nice

Havre AC – AJ Auxerre

Stade de Reims – Stade Rennais FC

Dimanche 1er septembre 2024 à 20h45 sur DAZN

LOSC Lille – Paris Saint-Germain

La programmation du début de saison de l’ASSE