Une nouvelle saison s’apprête à débuter pour les différentes équipes de l’ASSE. Le championnat de Ligue 1 reprend dans dix jours, celui de Arkéma Première Ligue dans quarante jours… Ainsi, les différentes équipes stéphanoises se préparent. La nouvelle direction commence à faire ses premiers choix, notamment au niveau de la formation féminine.

Du mouvement au sein de la section féminine de l’ASSE

En reprenant, l’AS Saint-Etienne le 03 juin dernier, le groupe Kilmer Sports a annoncé plusieurs changements majeurs : » Kilmer Sports souhaite développer l’ASSE avec un projet de long terme basé sur ses valeurs et son héritage, et se concentrer sur la croissance future du club, y compris dans les équipes premières, masculine et féminine, et dans le centre de formation. » (Voir communiqué asse.fr)

Ce jeudi, l’ASSE a annoncé de nombreuses modifications au sein de l’organisation de ses équipes de formation de la section féminine. Les choses évoluent à l’aube de la saison 2024-2025.

» Équipe réserve

Après une excellente saison 2023/2024, conclue par un triplé historique, Abdoulaye Coulibaly dirigera toujours l’équipe réserve engagée dans le championnat de Régional 1. Il sera épaule par Nabil Ansari, son adjoint, et Arthur Bricard, préparateur physique, arrivé en provenance de Chateaubriand cet été.

U19F

Sandy Guerin, à la tête des U16 stéphanoises la saison passée, devient entraîneure principale de l’équipe U19F. Elle sera assistée par Pierre Lyonnet. L’effectif U19F bénéficiera des compétences de Tyliam Rey au poste de préparateur physique.

U16F

Lou Mery, joueuse de l’AS Saint-Étienne entre 2015 et 2020, marque son retour au club et prend les rênes de l’équipe U16F. Elle sera accompagnée par Abdelhafid Zouinia dans le rôle d’adjoint et Louis Chardon, préparateur physique qui, pour sa première saison sous nos couleurs, complète ce nouveau staff.

Pour l’exercice 2024/2025 à venir, Constance Veyre dirigera l’école de foot. Pierre Lyonnet remplace Sandy Guerin en tant que responsable de la Préformation, cette dernière prenant la tête du pôle Formation et la responsabilité de l’ensemble de la formation féminine stéphanoise, labellisée Or par la Fédération Française de Football. Au sein de la pré-fromation, le groupe U13 sera dirigé par Alexandre Edgard, le groupe U11 par Pierre Lyonnet, tous deux épaulés par Maxence Boisdron en tant qu’adjoint.

Par ailleurs, l’AS Saint-Étienne tient à remercier chaleureusement Jean-Charles Cirilli, entraîneur de l’équipe U19, pour son professionnalisme lors des huit saisons passées avec la formation féminine, dont il en était responsable. «