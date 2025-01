Ce dimanche, l'ASSE s'est déplacé à Auxerre pour le premier match à l'extérieur de la phase retour. Les Verts sont allés prendre un second point à l'extérieur cette saison (1-1). Comme chaque semaine, la rédaction de Peuple Vert a établi les tops et flops de cette rencontre.

Auxerre fait partie des toutes meilleures équipes du championnat à domicile. Avec 1 seule défaite en 9 matchs, les hommes de Christophe Pélissier font preuve d’une grande sérénité à l’Abbé Deschamps. Les hommes du Forez, eux, veulent prendre des points dans la course au maintien.

Une possession stérile

L'ASSE contrôle rapidement le jeu, comme elle en a l’habitude depuis l’arrivée d’Eirik Horneland. Mais les Verts ont du mal à se montrer dangereux. À l’inverse d’Auxerre, qui procède en contre. Sinayoko attrape le poteau de Larsonneur. Quelques minutes plus tard, Hamed Traoré se met en action. Il repique dans l’axe après un déboulé sur le côté gauche et enroule une frappe. 1-0 pour l’AJA.

Mais Stassin va relancer les siens. Après un cafouillage sur un coup franc de Davitashvili, le ballon revient sur le Belge qui n’a plus qu’à pousser le ballon de la tête au fond des filets. Égalisation de Saint-Étienne juste avant la pause. 1-1 à la mi-temps.

Une seconde plus ouverte

Les deux équipes veulent prendre les trois points. Et les Auxerrois vont se montrer en premier. Mensah centre pour Joly qui reprend de volée, mais Larsonneur répond présent. Stassin, encore, trouve Boakye, qui dribble Léon, tire… Mais Mensah sauve le ballon sur la ligne. Auxerre va se créer une dernière opportunité. Onaiwu butte sur Larsonneur. 1-1, c'est le score final !

Les tops de l’ASSE

Mathis Amougou

Aligné au coup d’envoi, le jeune milieu de terrain stéphanois qui avait perdu sa place sous Dall’Oglio retrouve du temps de jeu depuis le changement d’entraineur. Et ce vendredi à Auxerre, il a su se montrer généreux dans les efforts, même si tout n’était pas parfait. Celui qui est annoncé sur le départ à sans doute marqué des points auprès d’Horneland.

Le but de Stassin

Intervenu juste avant la pause, ce but est venu booster le moral des Verts pour la seconde mi-temps. Les hommes du Forez ont pu croire à la victoire jusqu’au bout, en vain. Sur le plan personnel, Stassin a inscrit son 3ème but de la saison. Le deuxième en quatre matchs.

Un point à Auxerre

Rares sont les équipes à avoir pris des points lorsque l’AJA est à domicile. Avec un bilan de 5 victoires, 3 nuls et 1 défaite avant la rencontre, ils abordaient ce match en pleine confiance. À l’inverse, les Stéphanois n’ont pris qu’un point en 9 matchs depuis le début du championnat à l’extérieur. Mais ce vendredi, les Verts ont su leur poser des problèmes pour les tenir en échec et obtenir le deuxième point à l’extérieur de la saison. C’est donc un bon résultat fait par l’ASSE qui permet au club d’être 14ème provisoire en attendant les matchs de Nantes contre Lyon et de Rennes contre Monaco.

Les flops de l’ASSE

Lamine Fomba

Le milieu de terrain stéphanois n’aura pas brillé dans cette rencontre. En grande difficulté, Fomba a perdu beaucoup de ballons et gagné peu de duels. C’est sans doute pour cela qu’Horneland a sorti ce dernier avant l’heure de jeu pour un Florian Tardieu qui s’est montré bien meilleur.

Le manque de justesse à la récupération de balle

Le plan de jeu de l’entraineur norvégien est clair : presser l’adversaire dans son camp. Chose qui est respectée par les Stéphanois qui récupèrent beaucoup de ballons haut. Mais malheureusement, sans rien n’en faire, au contraire. Bien souvent, l’ASSE perd la balle à la suite d’erreurs techniques. Dommage lorsqu’on connait la débauche d’énergie que demande un pressing régulier !

Encore un but concédé en premier

Depuis 4 matchs de Ligue 1 et l’arrivée d’Horneland l’ASSE a concédé le premier but. Cela oblige les joueurs à faire des efforts pour revenir au score. Impactant ainsi les chances de remporter le match. Il faudra rectifier le tir dans les semaines à venir. D’autant que les 3 prochains matchs s’annoncent costauds. Les Verts vont à Lille samedi prochain à 21h05, reçoivent Rennes dans un match capital pour le maintien et se déplacent ensuite à Marseille.

Quentin Verchère