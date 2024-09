Après l’avoir emporté face au LOSC, l’ASSE se déplace à Nice pour le compte de la J5 de Ligue 1. Aïmen Moueffek s’est présenté en conférence de presse ce jeudi. Retranscription.

Un milieu complémentaire à l’ASSE

Aïmen Moueffek (ASSE) : « Les rôles de chacun ? Je dirais qu’au milieu, on se complémente plutôt bien avec Mathis (Amougou) et Pierre (Ekwah). Je pense que les profils sont un peu différents. Pierre est un peu plus défensif, Mathis est un peu plus offensif. Moi, je me qualifierai un peu des deux. Donc voilà, je pense que les trois se marient bien ensemble. Et je pense que c’est important pour une équipe et pour un milieu de terrain d’avoir des profils qui se complémentent bien.«

Aïmen Moueffek aime Pierre Ekwah

Aïmen Moueffek (ASSE) : « Pierre Ekwah ? Franchement, il nous a soulagés. Déjà, c’est une très bonne personne. En plus, le footballeur est un très bon joueur. Il nous fait du bien dans le collectif, avec son atout défensif, sa qualité de jeu. C’est un plaisir de jouer avec lui.

Avec lui, je me sens un peu plus libre parce que je sais que je peux monter. Je peux des fois dézonner un peu. Je sais qu’il est derrière moi et qu’avec son profil plus défensif. Il est toujours là en soutien pour aider s’il y a un problème, que ce soit les contre-attaques ou que ce soit après une perte de balle. Même moi, ça m’apporte un peu plus de liberté et je joue un peu plus naturellement.

On l’a tous bien accueilli. Je pense que lui aussi s’est bien intégré. Dès qu’il est arrivé, il y avait directement une alchimie, mais pas forcément qu’avec moi, avec tout le vestiaire. Je pense qu’il est bien ici. Tout le monde a participé à son intégration. C’est notre rôle de mettre les personnes dans les meilleures conditions pour qu’ils se sentent bien ici. On doit l’accompagner, on doit l’aider surtout parce que ce sont ses premiers matchs en L1. C’est un très bon joueur, il est très talentueux. Ce qu’il faut, c’est l’accompagner, l’aider et le soutenir.

Mathis (Amougou) ? On a la même trajectoire, donc on est ici, du centre. Il a un jeu différent du miens mais on n’a pas tous le même jeu. Il a des qualités différentes. Mais c’est c’est la même trajectoire. »

Pas une fin en soi

Aïmen Moueffek (ASSE) : « C’est une victoire qui nous fait du bien, mais, on se l’est dit entre nous après le match, ce n’est pas une fin en soi. On a gagné un match. C’est bien, on a fait un très bon match. On a réglé pas mal de soucis. Maintenant, on sait ce qu’il faut pour gagner un match de Ligue 1. On connaît les attitudes et l’état d’esprit qu’il faut. Mais ce n’est pas une fin en soi. La saison est encore très longue. On a un gros match vendredi. On va avoir des gros matchs durant la saison.

La satisfaction, elle a été là après le match. Mais il faut savoir aussi remettre les têtes à l’endroit et se concentrer pour les prochains matchs. »

Moueffek, l’envie d’avoir envie

Aïmen Moueffek (ASSE) : « Ce sont les victoires les plus dures qui créent les liens entre nous. Je pense qu’un match comme ça, ça nous a fait énormément de bien mentalement, surtout dans la confiance qu’on peut avoir dans le groupe. C’est bien, c’est important. Gagner les matchs, ça apporte beaucoup de confiance. Il faut rester concentré pour les prochains matchs. Je pense que personnellement, l’état d’esprit était différent. Je pense que si on prend le match de Brest et le match de Lille, on a vu que dans l’état d’esprit, l’équipe n’était pas la même. On avait beaucoup plus envie.

Maintenant, on sait ce qu’il faut pour gagner un match. Pour gagner un match de Ligue 1, ce n’est pas facile. On a montré à Lille que quand toute l’équipe a envie, quand toute l’équipe est soudée et ensemble, on peut aller chercher n’importe quel match. Oui, bien sûr, parce que le temps passe. J’ai commencé très tôt dans le groupe professionnel. Aujourd’hui, ça fait plusieurs années que je suis là. Maintenant, dans le groupe, à leur tour, il y a pas mal de jeunes qui intègrent petit à petit le groupe. Donc voilà, j’ai une sorte de petite forme de responsabilité. envers eux, envers le club, parce que je viens de prolonger aussi mon contrat, donc c’est une forme de confiance du club envers moi. J’ai des responsabilités moi aussi et je dois prendre ce rôle de cadre. »