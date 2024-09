C’est reparti ! Après des semaines de préparation, les joueuses de l’ASSE s’apprêtent à retrouver les pelouses d’Arkema Première Ligue. Au programme 22 journées. La première débute ce samedi à 17h face au Stade de Reims. Après une belle préparation estivale, les stéphanoises auront à cœur de bien commencer cette nouvelle saison.

Un mercato estival agité

C’est désormais le moment de mettre à profit ce qui a été travaillé durant l’été. Ce mercato estival a d’ailleurs été très agité. Tout à débuter fin mai avec la prolongation du contrat de Laurent Mortel. Séduit par le nouveau projet, le coach stéphanois rempile pour une saison supplémentaire. Sa troisième à la tête de l’ASSE. De plus, le club a vu le départ de nombreuses joueuses qui arrivaient en fin de contrat.

D’un point de vue des arrivées, le mercato a donc été très agité :

13 juin : Fiona Bogi, Défenseure, 24 ans, Rodez, D2 (France)

: Fiona Bogi, Défenseure, 24 ans, Rodez, D2 (France) 15 juin : Lisa Martinez, Défenseure, 24 ans, Glasgow Rangers, Écosse

: Lisa Martinez, Défenseure, 24 ans, Glasgow Rangers, Écosse 19 juin : Marine Perea, Défenseure, 23 ans, Guingamp, D1 (France)

: Marine Perea, Défenseure, 23 ans, Guingamp, D1 (France) 21 juin : Sarah Cambot, Attaquante, 31 ans, Guingamp, D1 (France)

: Sarah Cambot, Attaquante, 31 ans, Guingamp, D1 (France) 23 juin : Nadjma Ali Nadjim, Attaquante, 29 ans, Le Havre, D1 (France)

: Nadjma Ali Nadjim, Attaquante, 29 ans, Le Havre, D1 (France) 24 juin : Adèle Connesson, Attaquante, 20 ans, Reims, D1 (France)

: Adèle Connesson, Attaquante, 20 ans, Reims, D1 (France) 18 juillet : Morgane Belkhiter, Défenseure, 28 ans, Le Havre, D1 (France) (2e saison à l’ASSE)

: Morgane Belkhiter, Défenseure, 28 ans, Le Havre, D1 (France) (2e saison à l’ASSE) 18 juillet : Emma Templier, Gardienne, 22 ans, OGC Nice, D2 (France)

: Emma Templier, Gardienne, 22 ans, OGC Nice, D2 (France) 19 juillet : Easther Mayi Kith, Défenseure, 27 ans, Reading FC Women, Angleterre

: Easther Mayi Kith, Défenseure, 27 ans, Reading FC Women, Angleterre 21 août : Sarah Stratigakis, Milieu de terrain, 25 ans, Bristol City, Angleterre

Le club a ainsi misé entre jeunesse et expérience. Les Vertes ont disputé plusieurs matchs amicaux face notamment à quatre adversaires d’Arkema Première Ligue. Malgré une dernière défaite contre le promu strasbourgeois, les résultats sont plutôt encourageants.

AS Saint-Etienne – Paris FC : 0-1

ASSE – OGC Nice : 4-0

AS Saint-Etienne – SD Reims : 4-0

MHSC – AS Saint-Etienne : 2-2

RCSA – ASSE : 2-1

Reims bis repetita ?

Comme l’an passée, les stéphanoises débuteront leur saison contre le Stade de Reims. Il y a quelques semaines, l’ASSE s’est déjà confrontée à cet adversaire durant la préparation. Score final de 4-0 en faveur des Vertes. Mais, le match sera sans doute bien différent contre les quatrièmes de la saison dernière. Les effectifs ne pourront pas autant tourner que durant la préparation. Leur nouveau coach Mathieu Rufié voudra bien débuter la saison devant ses supporters.

De son côté, Laurent Mortel a pu repérer ce qu’il a manqué aux Vertes durant le dernier amical. Il faudra maintenant corriger ces erreurs.

« C’est un résultat défavorable qui vient mettre une fin à notre préparation. J’aurais préféré optimiser la confiance qui avait été engendrée sur l’ensemble des matchs amicaux. Mais ça nous rappelle aussi que si nous ne mettons pas les ingrédients nécessaires contre des adversaires directs, on peut faire face à des déconvenues et aujourd’hui s’en est une. La seconde mi-temps a été plus intéressante que la première mais à partir du moment où nous courrons derrière le score, on s’expose. On a prit un but sur l’une de leurs rares occasions en deuxième période. Cela va nous servir pour la suite, qu’il n’y ai pas d’excès de confiance sur cette phase de préparation. »

Lors de cette rencontre, deux joueuses pourraient manquer à l’appel. Selon les informations du Progrès, Nadjma Ali Nadjim est suspendue. De son côté, Alexandria Lamontagne était absente de l’entraînement mercredi matin. De retour d’une blessure musculaire, elle est donc incertaine pour ce premier match.

REIMS – ASSE : Ce qu’il faut savoir